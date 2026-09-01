El video de presentación del City a Enzo Fernández: "Los grandes no esperan el momento"

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Tras varias idas y vueltas, el Manchester City presentó de manera oficial al mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández como nuevo refuerzo.

El anuncio llegó en el día del cierre de mercado en el fútbol europeo por lo que fue celebrado por los fanáticos del City.

Enzo fue transferido al Manchester City por una impactante cifra de 146 millones de euros, siendo así el traspaso más caro de la historia de la Premier y el cuarto de la historia del fútbol.

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Introducing our new Argentinian Blue ?????? pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

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El campeón del mundo fue presentado con un gran video en las redes del City en el que se pueden ver a jugadores argentinos que pasaron por el club de Manchester.

"Manchester sabe algunas cosas sobre determinación", comienza el video luego de sembrar la duda de sí Enzo iba a irse del Chelsea o no.

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El video también destaca que Enzo Fernández salió campeón del mundo a los 21 años y que eso es "Differemnt gravy", algo así como que es para distintos.

Luego, comienzan a aparecer imágenes de jugadores como Sergio Agüero, Carlos Tévez, Pablo Zabaleta y Julián Álvarez acompañado de la frase de que los argentinos del City "nunca fueron tímidos".

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"Los grandes no esperan por el momento, lo crean", termina diciendo el video con la aparición de Enzo que volverá a ser dirigido por Enzo Maresca.