Boca confirmó de forma oficial la venta de Exequiel Zeballos

Boca hizo oficial la salida del delantero Exequiel Zeballos, que a los 24 años se marchará del club en el que se formó para pasar a formar parte del Monza de Italia.

La transacción se cerró por 4 millones y medio de euros y le permitirá al club argentino conservar una plusvalía del 40%, sobre el monto de una hipotética próxima venta del futbolista.

Así, a seis años de su debut en primera y con un paso que tuvo muchos vaivenes, Zeballos abandona el fútbol argentino con 16 goles y 16 asistencias en un total de 140 partidos.

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En medio de una disputa por no haber tenido la intención de renovar su contrato con el “Xeneize”, el cual vencía a mitad de año, Exequiel “Changuito” Zeballos dejará a Boca al ser vendido al Monza, de la máxima categoría de Italia.

Apartado del plantel profesional por este mismo motivo, el delantero de 24 años comenzó a tener diferentes sondeos del fútbol europeo, con el nombre del Napoli sobre la mesa en primera instancia, mientras que el interés que llegó a buen puerto fue el sostenido por el Monza, que se quedará con el futbolista a cambio de 4 millones y medio de euros.

La venta fue confirmada durante el último día del mercado de pases del verano europeo, que culmina este mismo martes, y se convirtió en la más cara del club que preside el destacado exfutbolista Juan Román Riquelme en las dos últimas temporadas, además de la posibilidad de aumentar el monto final por la posible implementación de la plusvalía.

El concepto en el que Boca mantiene un porcentaje de los derechos del atacante se sostiene sobre la necesidad de que el delantero tenga un buen rendimiento en el fútbol europeo: el “Xeneize” cobrará el 40% de la diferencia positiva que pueda obtener el club italiano en una futura venta del atacante.

Tras una breve presentación en su nuevo club, en la que se informa que firmó contrato hasta mediados de 2030, Zeballos dejará de representar al club “Azul y Oro” por primera vez en 10 años, al haber sido parte de sus inferiores desde 2016, y con la disputa de 140 partidos en Primera, con un destacado 2025 y la conquista de cinco títulos.