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Enzo Fernández será jugador del Manchester City en uno de los traspasos más caros de la historia

El mediocampista campeón del mundo volverá a ser dirigido por Enzo Maresca. Enzo publicó un mensaje en sus redes.

01/09/2026 | 18:28Redacción Cadena 3

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Enzo Fernández y Balogun en la rampa de salida al cerrarse el mercado de pases de Europa

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Este martes se marca el cierre del mercado de traspasos en las principales ligas de Europa, lo que ha llevado a los clubes a buscar acuerdos de última hora. En este contexto, el mediocampista argentino Enzo Fernández se convertirá en nuevo jugador del Manchester City.

El campeón del mundo volverá a ser dirigido por Enzo Maresca, que ya lo tuvo en Chelsea, y llegó a City tras la salida de Pep Guardiola.

Según los informes de los medios ingleses, el traspaso por el mediocampista argentino se llevaría a cabo por 146 millones de euros.

Esta impactante cifra convertiría a Enzo en el traspaso más caro de la historia de la Premier League y el cuarto más caro del fútbol.

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El ranking de los traspasos más caros de la historia

1) Neymar a PSG - 222M€.

2) Kylian Mbappé a PSG - 180M€.

3) Ousmane Dembélé a Barcelona - 148M€.

4) Enzo Fernández a Manchester City - 146M€.

5) Alexander Isak a Liverpool - 145M€.

6) Morgan Rogers a Chelsea - 138M€.

7) Elliot Anderson a Manchester City - 135M€.

8) Philippe Coutinho a Barcelona - 135M€.

9) João Félix a Atlético Madrid - 127M€.

10) Jude Bellingham a Real Madrid - 127M€.

Enzo Fernández llegó al Chelsea desde Benfica en 2023 por una cifra récord británica en ese momento y se consolidó como una de las figuras del mediocampo londinense.

El mediocampista publicó un mensaje en sus redes de despedida agradeciendo a los hinchas del Chelsea por el apoyo de estos años.

El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de Enzo jugando para el conjunto de Londres. "Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en mi hogar y mi familia. Crecí apegado a la gente, a la camiseta, y al escudo de este increíble club", escribió.

"La vida se trata de tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles. Lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo: me he encariñado increíblemente con este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón", agregó.

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Lectura rápida

¿Qué se anunció este martes? El cierre del mercado de traspasos en las principales ligas de Europa y el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City.

¿Quién es Enzo Fernández? Un mediocampista argentino y campeón del mundo que se unirá al Manchester City.

¿Cuánto costará el traspaso? Se estima que el traspaso de Enzo Fernández se llevará a cabo por 146 millones de euros.

¿Dónde se ubicará Enzo Fernández en el ranking de traspasos? Será el cuarto traspaso más caro en la historia del fútbol.

¿Cuál fue su trayectoria reciente? Enzo Fernández llegó al Chelsea desde Benfica en 2023 y se destacó como figura del mediocampo.

[Fuente: AP]

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