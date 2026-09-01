FOTO: Rosarinos, con Messi en la piel: ya se tatúan frases de su carta con gracia divina.

La letra de Lionel Messi, esa que durante tantos años apareció apenas en autógrafos y dedicatorias, ahora también puede quedar grabada para siempre en la piel de sus admiradores. Un tatuador rosarino decidió transformar algunas de las frases que el capitán argentino escribió de puño y letra en diseños para tatuajes y su iniciativa rápidamente comenzó a viralizarse.

Blas, tatuador de la ciudad y con una trayectoria ligada al mundo del fútbol, contó a Cadena 3 Rosario que la idea surgió de manera espontánea después de conocer la carta publicada por Messi. El impacto inicial fue fuerte, pero también encontró en aquellas palabras una forma de identificación personal y colectiva.

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Entre las frases que más lo movilizaron aparecen “Gracias a Dios por hacerme argentino”, “Vamos Argentina” y “en las buenas y en las malas”. Para el artista, llevar esas expresiones a un tatuaje representa una manera de homenajear al futbolista, pero también de conservar parte de lo que Messi transmitió a lo largo de su carrera.

La particularidad de la propuesta está en que no se trata de recrear una firma ni de utilizar una tipografía similar a la del jugador. Blas tomó directamente la escritura manuscrita de Messi para reproducirla en los diseños. Para conseguirlo, descargó la imagen de la publicación y, utilizando un iPad, calcó cuidadosamente cada uno de los trazos hasta obtener los manuscritos que luego puso a disposición de otros tatuadores.

La respuesta en las redes sociales superó sus expectativas. En poco tiempo, la publicación alcanzó cerca de medio millón de visualizaciones y recibió más de 200 comentarios. Ante la cantidad de consultas, el tatuador decidió realizar solamente una pequeña cantidad de trabajos como parte de su propio homenaje, aunque también compartió los diseños con colegas para que puedan ofrecerlos a quienes quieran tatuarse alguna de las frases.

“Así yo haga poco, en Rosario y en Argentina vamos a hacer mucho, porque todos amamos a Messi”, explicó Blas, consciente de que la iniciativa puede multiplicarse mucho más allá de su estudio.

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El proyecto tiene además un componente profundamente personal. Blas conoció a Messi cuando ambos eran chicos y recordó que, ya desde entonces, en el barrio se hablaba de él como “el futuro Maradona”. Con el paso de los años, aquella promesa se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol y en un símbolo para millones de argentinos.

Por eso, el homenaje también llegó a su propia piel. Su mamá fue una de las primeras personas en llevar una de las frases de Messi: eligió “Gracias a Dios por hacerme argentino”, una expresión con la que se siente especialmente identificada por su fe. Ahora, el propio Blas también decidió tatuársela, sumándola a otro diseño que ya llevaba en su cuerpo.

La propuesta nacida en Rosario refleja, una vez más, la dimensión que alcanzó la figura de Messi entre los argentinos. Esta vez no fue un gol, una camiseta o una fotografía lo que inspiró el homenaje, sino algo mucho más íntimo: sus propias palabras, escritas con su letra.

Informe de Agostina Meneghetti.