"Ojalá que venga, lo estamos esperando": el pedido de la figura de Newell's a Messi

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección argentina no pasó desapercibido en Newell’s. Tras el partido de este lunes frente a Estudiantes de La Plata (0 a 0), Josué Reinatti, arquero de la Lepra y figura del encuentro, se refirió a la decisión del capitán y lanzó un particular pedido.

“Hoy se retira de la Selección el más grande de la historia y ojalá que venga con nosotros, lo estamos esperando”, expresó Reinatti cuando fue consultado por la noticia que sacudió al fútbol argentino.

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La frase del arquero llegó pocas horas después de que Messi comunicara que dejará de jugar para el seleccionado nacional, luego de una extensa trayectoria de 20 años. El capitán explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa.

Messi también señaló que se va con la tranquilidad de haberlo dado todo por la camiseta argentina y destacó que ahora será “uno más” alentando al equipo desde afuera.

En Newell’s, mientras tanto, la ilusión de contar algún día con el máximo ídolo futbolístico surgido de la institución permanece intacta. Reinatti, incluso, se animó a imaginarlo compartiendo plantel con la Lepra.

Consultado sobre si podía enviarle un mensaje al rosarino, el arquero respondió entre risas: “Ah, pues no lo va a ver”.

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La declaración llegó después de una jornada especial para Reinatti, que tuvo una actuación destacada y se convirtió en una de las figuras de Newell’s. En medio de los festejos y el análisis del partido, el retiro de Messi apareció inevitablemente en la conversación.

Por ahora, el anuncio del capitán marca el final de su etapa con la Selección. Pero en Rosario, al menos, todavía hay quienes se resisten a imaginarlo lejos de una cancha y esperan que algún día pueda cumplir el sueño de vestir nuevamente la camiseta de Newell’s.