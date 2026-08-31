Cavagliatto confirmó que Alex Luna no se va de Instituto

El presidente de Instituto, Juan Manuel Caviagliatto, afirmó que el club rechazó ofertas importantes por jugadores y que apostará a lo deportivo.

En particular, señaló que Alex Luna no se va: su representante se sentó a hablar con la dirigencia, entendió los motivos del rechazo y el objetivo es retenerlo al menos hasta fin de año.

“Hemos rechazado un par de ofertas importantes porque queremos realmente apostar a lo deportivo. Él piensa lo mismo que yo. Vino su representante, nos sentamos, hablamos. Entendieron por qué se tenía que rechazar esa oferta importante. Vamos a tratar de que se quede y por lo menos hasta fin de año para poder priorizar lo deportivo”, explicó Caviagliatto en diálogo con Cadena 3.

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El dirigente, de 39 años y al frente de la institución desde 2021, subrayó que el trabajo institucional va mucho más allá de los resultados de un fin de semana. Instituto mantiene presupuestos separados para fútbol, básquet, vóley, el colegio (que se autosustenta) y otras áreas, todas profesionalizadas.

“Esa es nuestra identidad. Si nos gusta decir que somos el único club de la ciudad, tenemos que seguir manteniendo el básquet en primera, el vóley en primera, el fútbol en primera, el colegio como está, la pileta climatizada y el predio”, afirmó.

Caviagliatto prefirió mirar hacia adelante: “Me gusta más entrar al predio y ver que están los albañiles y estamos logrando lo que tanto anhelábamos. Me gusta seguir cerrando socios estratégicos y que la gente se asocie. Lo que logramos, lo queremos mantener y queremos un Instituto cada vez más grande”.