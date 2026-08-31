El Arsenal se impuso al Aston Villa y se mantiene en la cima de la Premier League

En un emocionante encuentro, el Arsenal logró una victoria por 1 a 0 frente al Aston Villa, en el partido que marcó el cierre de la segunda fecha de la Premier League. Esta victoria permite a los Gunners mantenerse en la parte alta de la tabla.

El único gol del partido fue anotado por el versátil mediocampista Bukayo Saka, quien encontró la red a los 13 minutos del segundo tiempo, consolidando así el triunfo del Arsenal ante el equipo que anteriormente contaba con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Con este resultado, el Arsenal se suma al grupo de líderes de la Premier League, que incluye a otros equipos como Manchester City, Hull City y Chelsea, todos con seis puntos. En contraste, el Aston Villa, dirigido por Unai Emery, aún no ha logrado sumar puntos y ocupa los últimos lugares de la tabla, junto a Fulham, Coventry City, Crystal Palace y Tottenham.

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En la próxima jornada, el Arsenal se preparará para enfrentar el derbi de Londres contra el Chelsea, programado para el domingo 6 de septiembre a las 12:30 (hora argentina). Por su parte, los Villanos se enfrentarán al sorprendente Hull City el sábado 5, a las 13:30.

El partido comenzó con una llegada peligrosa del Aston Villa a los 11 minutos del primer tiempo, cuando el extremo argentino Emiliano Buendía disparó con fuerza, pero su tiro impactó en el travesaño defendido por David Raya.

A los 26 minutos, el extremo George Hemmings tuvo otra oportunidad, aunque su remate se fue desviado. La primera llegada del Arsenal llegó a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Ødegaard ejecutó un tiro libre que estuvo cerca de encontrar el gol.

La jugada que llevó al gol fue una colaboración colectiva del equipo dirigido por Mikel Arteta, que culminó con un centro de Riccardo Calafiori para Saka, quien solo tuvo que empujar el balón a la red.