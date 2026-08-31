Renuncia Dan Driscoll, secretario del Ejército, tras 18 meses en el cargo

WASHINGTON — La Casa Blanca confirmó el lunes la renuncia de Dan Driscoll como secretario del Ejército de Estados Unidos, después de 18 meses en el cargo. Esta salida se suma a una serie de cambios en la cúpula militar del gobierno del presidente Donald Trump.

No se especificaron las razones de la dimisión de Driscoll, quien era cercano al vicepresidente JD Vance, aunque se ha reportado que existían tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este hecho representa el último de una serie de reestructuraciones dentro del Ejército, que ha sido el servicio más afectado por los cambios.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, elogió a Driscoll por su eficacia en impulsar la agenda de Trump en el Departamento del Ejército, destacando su liderazgo en operaciones militares históricas y su papel en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

"El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y el secretario de Guerra", afirmó Kelly.

Un funcionario del Ejército, que habló bajo condición de anonimato, corroboró que Driscoll había presentado su renuncia, aunque no ofreció más detalles. El Pentágono redirigió las preguntas al Ejército.

La renuncia de Driscoll se produce en un contexto de cambios abruptos en la cúpula militar, como la destitución en abril del general Randy George, quien fue el principal líder uniformado del servicio, y la salida inesperada en junio del general Christopher Donahue, comandante del Ejército en Europa y África.

Christopher LaNeve, quien ha ascendido rápidamente bajo Hegseth, fue designado como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. Desde su llegada, LaNeve ha cancelado un programa de modernización de drones que Driscoll había promovido.

Driscoll, veterano de la guerra de Irak y exasesor de Vance, fue nominado por Trump en 2024 y recibió el apoyo del Senado en febrero de 2025, con una votación de 66 a favor y 28 en contra. En su papel, también se destacó como negociador clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En su momento, Driscoll se comprometió a priorizar las necesidades de los soldados, destacando su legado familiar de servicio militar. Su renuncia sigue a la destitución de otros altos mandos, incluido el secretario de la Armada, John Phelan, quien fue el primero en dejar su puesto durante el segundo mandato de Trump.

"Dicho esto, el liderazgo civil tiene el derecho de elegir a los líderes que deseen", concluyó Driscoll.