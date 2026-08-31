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Trump admitió que podría reconsiderar el apoyo a Gran Bretaña en la disputa por Malvinas

El presidente de Estados Unidos afirmó que podría modificar el respaldo a la posición británica, en un contexto de nuevas metas de gasto en defensa del Reino Unido.

31/08/2026 | 19:30Redacción Cadena 3

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El mandatario norteamericano, Donald Trump.

FOTO: El mandatario norteamericano, Donald Trump.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes que podría "revisar" el respaldo de su país a la postura británica respecto a las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Al ser consultado sobre este tema en el Despacho Oval, Trump comentó: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", según informó Noticias Argentinas.

Estas declaraciones surgen tras la publicación en medios británicos la semana pasada, donde se mencionaba que su administración estaría considerando retirar el apoyo a la posición británica sobre las Malvinas como una forma de presionar al Reino Unido para que incremente su gasto en defensa.

El viernes, un artículo del diario británico The Telegraph reveló que desde Washington se estaban evaluando sus compromisos con los aliados del Atlántico en función de las nuevas metas de gasto en defensa.

Trump ha manifestado la necesidad de que los países europeos aumenten su inversión en defensa para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia y para asegurar que Estados Unidos no asuma la mayor parte del financiamiento de la OTAN.

Hasta el momento, la Casa Blanca había mantenido una postura neutral en cuanto a la soberanía, aunque había mostrado algunos guiños hacia la administración británica. Un cambio en el apoyo podría representar una alteración significativa en la discusión estratégica en el Atlántico Sur.

Lectura rápida

¿Qué sugirió Trump?
Que podría revisar el apoyo de EE.UU. a la posición británica sobre las islas Malvinas.

¿Cuándo hizo estas declaraciones?
El lunes 31 de agosto durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

¿Por qué se producen estas declaraciones?
En respuesta a informes sobre la posibilidad de que EE.UU. retire su apoyo para presionar al Reino Unido a aumentar su gasto en defensa.

¿Qué medio británico informó sobre esto?
El diario The Telegraph publicó un artículo al respecto el viernes anterior.

¿Cuál ha sido la postura de la Casa Blanca hasta ahora?
Siempre ha mantenido una neutralidad en el tema de soberanía, pero con guiños hacia el Reino Unido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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