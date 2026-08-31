Trump admitió que podría reconsiderar el apoyo a Gran Bretaña en la disputa por Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes que podría "revisar" el respaldo de su país a la postura británica respecto a las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Al ser consultado sobre este tema en el Despacho Oval, Trump comentó: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", según informó Noticias Argentinas.

Estas declaraciones surgen tras la publicación en medios británicos la semana pasada, donde se mencionaba que su administración estaría considerando retirar el apoyo a la posición británica sobre las Malvinas como una forma de presionar al Reino Unido para que incremente su gasto en defensa.

El viernes, un artículo del diario británico The Telegraph reveló que desde Washington se estaban evaluando sus compromisos con los aliados del Atlántico en función de las nuevas metas de gasto en defensa.

Trump ha manifestado la necesidad de que los países europeos aumenten su inversión en defensa para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia y para asegurar que Estados Unidos no asuma la mayor parte del financiamiento de la OTAN.

Hasta el momento, la Casa Blanca había mantenido una postura neutral en cuanto a la soberanía, aunque había mostrado algunos guiños hacia la administración británica. Un cambio en el apoyo podría representar una alteración significativa en la discusión estratégica en el Atlántico Sur.