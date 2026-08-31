Empresas del país buscan compradores internacionales en Rosario: balance del día 1
Las reuniones se concentran en La Fluvial y tienen un objetivo: encontrar compradores, proveedores, inversores o socios para ingresar a nuevos mercados. Este lunes se concretaron 915 contactos.
31/08/2026 | 19:25Redacción Cadena 3
FOTO: Empresas del país buscan compradores internacionales en Rosario: balance del día 1.
Rosario se convirtió este lunes en punto de encuentro para empresas argentinas que buscan vender en el exterior. En el primer día de las rondas de negocios del Santa Fe Business Forum se concretaron 915 contactos entre firmas nacionales y compradores internacionales, en una agenda que reúne a representantes de 50 países.
El volumen de participantes da una dimensión del movimiento generado alrededor del encuentro: son más de 1.100 empresas argentinas oferentes frente a unos 250 compradores internacionales. A eso se suman 40 fondos de inversión y 250 startups, con perfiles vinculados a distintas ramas de la economía.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. Embajador de Marruecos destacó potencial de Santa Fe: "Son economías complementarias"
El embajador del Reino de Marruecos en Argentina, Fares Yassir, destacó desde el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 el crecimiento de la relación comercial con la provincia y su potencial.
/Fin Código Embebido/
Las reuniones se concentran en La Fluvial y tienen un objetivo concreto: encontrar compradores, proveedores, inversores o socios para ingresar a nuevos mercados. No se trata solamente de producción agropecuaria. Entre las empresas participantes aparecen proyectos y compañías vinculadas a energías renovables, biotecnología, videojuegos, producción audiovisual y turismo de reuniones.
La agroindustria, de todos modos, tiene un peso central en la oferta santafesina. La presencia de compradores extranjeros permite a las empresas mostrar productos y servicios directamente a potenciales clientes, además de conocer las condiciones y demandas de cada mercado.
Uno de los puntos diferenciales de esta edición es que las reuniones comerciales no quedan concentradas exclusivamente en Rosario. Las delegaciones extranjeras tienen previstas visitas a empresas de distintos puntos de la provincia, con recorridos por establecimientos industriales y productivos.
El programa contempla 55 circuitos distribuidos en 15 departamentos, con visitas a más de 160 empresas de 60 localidades. La propuesta apunta a que los compradores conozcan directamente dónde y cómo se producen los bienes que se ofrecen durante las rondas.
/Inicio Código Embebido/
Discurso apertura. Pullaro inauguró el Santa Fe Business Forum: "Cuando el Estado quiere, el Estado puede"
El mandatario provincial destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles y poderes públicos para enfrentar la violencia y el narcotráfico, y reivindicó el potencial productivo santafesino ante empresarios e inversores.
/Fin Código Embebido/
También hay espacio para startups y fondos de inversión, en un esquema que amplía el perfil tradicional de una ronda exportadora y suma proyectos vinculados con tecnología e innovación.
El número de 915 contactos registrados durante la primera jornada marca el ritmo del encuentro, aunque todavía no implica negocios cerrados. El verdadero resultado se verá en las próximas semanas y meses, cuando esas reuniones se traduzcan —o no— en órdenes de compra, inversiones y nuevos vínculos comerciales.
Por ahora, el dato es que cientos de empresas argentinas tuvieron frente a frente a potenciales compradores de medio centenar de países, con Rosario como escenario de ese intercambio.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo en Rosario? Se realizó el Santa Fe Business Forum, donde se concretaron 915 contactos entre empresas argentinas y compradores internacionales.
¿Quiénes participaron en el evento? Más de 1.100 empresas argentinas, 250 compradores internacionales, 40 fondos de inversión y 250 startups.
¿Cuándo se desarrolló el evento? El evento comenzó este lunes y se llevó a cabo durante el primer día de las rondas de negocios.
¿Dónde se realizaron las reuniones? Las reuniones se concentraron en La Fluvial y en distintas empresas de la provincia de Santa Fe.
¿Por qué es importante el evento? Permite a las empresas argentinas mostrar productos y servicios a potenciales clientes y explorar nuevos mercados.