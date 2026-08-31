Empresas del país buscan compradores internacionales en Rosario: balance del día 1.

Rosario se convirtió este lunes en punto de encuentro para empresas argentinas que buscan vender en el exterior. En el primer día de las rondas de negocios del Santa Fe Business Forum se concretaron 915 contactos entre firmas nacionales y compradores internacionales, en una agenda que reúne a representantes de 50 países.

El volumen de participantes da una dimensión del movimiento generado alrededor del encuentro: son más de 1.100 empresas argentinas oferentes frente a unos 250 compradores internacionales. A eso se suman 40 fondos de inversión y 250 startups, con perfiles vinculados a distintas ramas de la economía.

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Las reuniones se concentran en La Fluvial y tienen un objetivo concreto: encontrar compradores, proveedores, inversores o socios para ingresar a nuevos mercados. No se trata solamente de producción agropecuaria. Entre las empresas participantes aparecen proyectos y compañías vinculadas a energías renovables, biotecnología, videojuegos, producción audiovisual y turismo de reuniones.

La agroindustria, de todos modos, tiene un peso central en la oferta santafesina. La presencia de compradores extranjeros permite a las empresas mostrar productos y servicios directamente a potenciales clientes, además de conocer las condiciones y demandas de cada mercado.

Uno de los puntos diferenciales de esta edición es que las reuniones comerciales no quedan concentradas exclusivamente en Rosario. Las delegaciones extranjeras tienen previstas visitas a empresas de distintos puntos de la provincia, con recorridos por establecimientos industriales y productivos.

El programa contempla 55 circuitos distribuidos en 15 departamentos, con visitas a más de 160 empresas de 60 localidades. La propuesta apunta a que los compradores conozcan directamente dónde y cómo se producen los bienes que se ofrecen durante las rondas.

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También hay espacio para startups y fondos de inversión, en un esquema que amplía el perfil tradicional de una ronda exportadora y suma proyectos vinculados con tecnología e innovación.

El número de 915 contactos registrados durante la primera jornada marca el ritmo del encuentro, aunque todavía no implica negocios cerrados. El verdadero resultado se verá en las próximas semanas y meses, cuando esas reuniones se traduzcan —o no— en órdenes de compra, inversiones y nuevos vínculos comerciales.

Por ahora, el dato es que cientos de empresas argentinas tuvieron frente a frente a potenciales compradores de medio centenar de países, con Rosario como escenario de ese intercambio.