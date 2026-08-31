Embajador de Marruecos destacó potencial de Santa Fe: "Son economías complementarias"

FOTO: El embajador del Reino de Marruecos habló con Cadena 3 desde el Santa Fe Bussiness Forum.

El embajador del Reino de Marruecos en Argentina, Fares Yassir, destacó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario el crecimiento de la relación comercial con Santa Fe y el potencial para profundizar los vínculos entre ambos países durante su participación en la tercera edición del Santa Fe Business Forum.

“Santa Fe es uno de los principales socios de Marruecos en comercio, a nivel de todas las provincias de Argentina”, señaló el diplomático, quien explicó desde el Estudio Federal Sancor Seguros desde la Fluvial de Rosario que la provincia se ubica alternativamente entre los principales socios comerciales de su país, junto con Buenos Aires y Córdoba.

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El intercambio tiene como uno de sus principales ejes a la producción agroindustrial. “Santa Fe exporta la seguridad alimentaria a mi país”, afirmó Yassir, en referencia a los granos, aceites y productos derivados de la soja que llegan al mercado marroquí. En sentido inverso, Marruecos aporta fertilizantes de fósforo, un insumo de importancia para la producción agrícola argentina.

“La lista de los productos, ya que la economía de los dos países son complementarias, el potencial es enorme”, sostuvo el embajador, quien planteó la posibilidad de que Argentina se convierta en un socio principal de Marruecos en América del Sur.

La infraestructura marroquí

La experiencia marroquí en infraestructura y logística fue precisamente uno de los ejes de la exposición que Yassir brindó en el foro. Bajo el título “Infraestructura y logística, motor de aceleración industrial de Marruecos”, explicó cómo el país utilizó su posición geográfica para integrarse a las rutas comerciales internacionales.

“Simplemente decir que el primer tren bala de África lo tiene Marruecos”, destacó como uno de los ejemplos del proceso de modernización. También puso el foco en el puerto de Tánger Med, desarrollado durante los últimos años sobre el estrecho de Gibraltar.

“Por Gibraltar pasan 100.000 barcos y millones de toneladas de mercancías. Nos pasan delante de la nariz”, graficó Yassir. La decisión de aprovechar ese flujo llevó a Marruecos a desarrollar una infraestructura portuaria y logística que hoy constituye uno de los principales motores de su comercio exterior.

El proceso incluyó además nuevas conexiones ferroviarias, aeropuertos y zonas industriales y francas. Según explicó el embajador, esa red permitió acompañar el crecimiento de sectores como la industria automotriz, convirtiendo a Marruecos en uno de los principales productores de vehículos de África.

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???? EL EMBAJADOR DE MARRUECOS DESTACÓ EL POTENCIAL DE SANTA FE



En el marco del Santa Fe Business Forum, que se desarrolla en Rosario, Fares Yassir, embajador del Reino de Marruecos en Argentina habló con Cadena 3.



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Para Yassir, esa experiencia también puede ser útil para Argentina. “Argentina está desarrollando su infraestructura también”, reconoció, aunque remarcó la importancia de contar con una red que permita conectar los polos productivos con los puertos y, desde allí, con los mercados internacionales.

En ese sentido, el objetivo que plantea Marruecos es avanzar hacia una asociación estratégica con Argentina. “Ser verdaderamente la puerta de entrada para Argentina a África y al Mediterráneo y al mundo árabe”, resumió el embajador.

La relación, explicó, podría ser de doble vía: mientras Marruecos facilitaría el acceso argentino a esos mercados, Argentina podría funcionar como puerta de entrada al Mercosur y a otros países de América del Sur.

Entrevista de Lucas Correa.