FOTO: La emoción de ser argentino a través de los ojos de Messi y su legado futbolístico

Los momentos en los que la multitud inmensa quedaba mirada contra mirada, puños levantados y estridencia de lágrimas no importaba dónde estaban los demás, las cámaras, los ojos distantes y ajenos. Sobre las gradas o en millones de sillas a kilómetros de distancia vivieron siempre momentos íntimos, a solas, ni siquiera posibles de conjugar con la sensación de plenitud que da el esplendor de una victoria.

Siempre fue algo más. Y cada vez que Lío volvía de festejar un gol que acababa de meter, caminaba lento, solo, como entregándose a la caricia de caudaloso murmullo que celebraba su nombre. A veces levantaba sus manos y aplaudía a su gente que lo aplaudía.

"Gracias, Dios, por hacerme argentino", dice su carta de despedida de la selección, que no es otra cosa que el equipo de una nación que ama el fútbol y a sus sueños sobre una cancha. A Messi no le costó ser argentino. A muchos de los argentinos sí les costó reconocerlo.

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Hablaba como argentino, jugaba como argentino, hacía las mismas fantasías argentinas que Diego había elevado al paroxismo, pero acaso sólo queríamos que nos hiciera campeones como los catalanes. Por eso hace 10 años un día dijo "chau" y lo vimos llorar. Varias veces lo vimos llorar.

Como al final del último Mundial cuando las lágrimas de Diego cayeron demasiado desnudas ante millones de miradas en el mundo que vieron al gran prodigio de la pelota sufrir en el escenario donde goza y hace gozar. Messi es una emoción universal para un mundo que aún lo mira con asombro.

Pero los argentinos, también montados en el asombro y la admiración, sabíamos que guardaba una llave mágica solamente dedicada a nosotros. La incomparable fórmula de la alegría colectiva y el orgullo celeste y blanco que todavía nos hace sentir a casi todos parte de un país y un sueño común.

Gracias a vos, Messi, por ser argentino.