Fernando Redondo, el nombre de Gaudio para las elecciones en Independiente

En la previa del partido del domingo entre Independiente y Gimnasia de Mendoza, el ex tenista Gastón Gaudio, uno de los posibles candidatos en las elecciones de diciembre, dejó sujeta esa decisión a alguna situaciones clave.

Ante la pregunta sobre oficializar su candidatura a la Presidencia, declaró: "Si todo se da como quiero y tengo pensadas para el club, hay chances de que si, todavía me faltan dos cosas".

Luego siguió: "Me falta cerrar el Director Deportivo, que estoy hablando con el que para mí es el mejor lejos de acá, de otro nivel".

Con respecto a lo segundo, detalló: "Lo otro es que hace falta armar un plantel competitivo, y para eso necesitamos recursos y sponsoreo a otro nivel".

Sobre con quienes podría estar, dijo: "Estuve escuchando a todos los que me llamaron, pero a mí la verdad me gustaría estar con gente que no estuvo, para que no pase lo mismo que en los últimos 20 años".

Por último, redondeó la frase: "De esa gente, que quiera ayudar al club como quiero ayudar yo, bienvenida sea".

La palabra da el pie para mencionar que el Director Deportivo al que hizo referencia Gaudio, sería ni más ni menos que Fernando Redondo, reconocido hincha del Rojo, algo que mencionó siempre. Incluso diciendo que no pudo darse el gusto de terminar su carrera en Avellaneda por una lesión estando en el Milan.