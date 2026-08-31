Instituto recibe a San Lorenzo en Alta Córdoba en busca de recuperar la cima del Grupo A

FOTO: "La Gloria" quiere seguir haciendo una fortaleza en su casa (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto recibe este lunes a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura, con el objetivo de recuperar el liderazgo del Grupo A.

El encuentro se disputa desde las 21.15, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de Cadena 3.

"La Gloria" suma 13 puntos y, en caso de conseguir una victoria, llegará a 16 unidades, lo que le permitirá volver a ocupar el primer puesto de su zona en soledad y superar al sorprendente Gimnasia de Mendoza.

El conjunto cordobés buscará aprovechar su localía ante un San Lorenzo que atraviesa un presente irregular y necesita sumar para mejorar su posición en el campeonato.

El partido aparece como una oportunidad importante para Instituto, que intentará volver a lo más alto del Grupo A y sostener su protagonismo en la competencia.

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