Instituto recibe a San Lorenzo en Alta Córdoba en busca de recuperar la cima del Grupo A
El partido se disputa desde las 21.15. Si gana, "La Gloria" llegará a 16 puntos y volverá a ser líder de su zona, superando al sorprendente Gimnasia de Mendoza. "El Ciclón" atraviesa un presente irregular. Transmite Cadena 3.
31/08/2026 | 10:04Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" quiere seguir haciendo una fortaleza en su casa (Foto: Daniel Cáceres)
Instituto recibe este lunes a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura, con el objetivo de recuperar el liderazgo del Grupo A.
El encuentro se disputa desde las 21.15, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de Cadena 3.
"La Gloria" suma 13 puntos y, en caso de conseguir una victoria, llegará a 16 unidades, lo que le permitirá volver a ocupar el primer puesto de su zona en soledad y superar al sorprendente Gimnasia de Mendoza.
El conjunto cordobés buscará aprovechar su localía ante un San Lorenzo que atraviesa un presente irregular y necesita sumar para mejorar su posición en el campeonato.
El partido aparece como una oportunidad importante para Instituto, que intentará volver a lo más alto del Grupo A y sostener su protagonismo en la competencia.
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Lectura rápida
¿Qué equipo recibe a San Lorenzo?
Instituto recibe a San Lorenzo.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este lunes a las 21.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Monumental de Alta Córdoba.
¿Cuál es el objetivo de Instituto en este partido?
Recuperar el liderazgo del Grupo A.
¿Qué necesita San Lorenzo para mejorar su situación?
Necesita sumar puntos para mejorar su posición en el campeonato.