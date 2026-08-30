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Joaquín Freitas, joya de River, a un paso de ser refuerzo de Flamengo

El atacante de 19 años, surgido de las inferiores de Acassuso y promovido al plantel profesional de River, se convertiría así en nuevo refuerzo del Mengao.

30/08/2026 | 23:00Redacción Cadena 3

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Freitas deja River tras 30 partidos.

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River Plate y Flamengo avanzan en la operación por el delantero Joaquín Freitas.

El club brasileño se quedaría con el 80% del pase del juvenil millonario por una cifra de 15 millones de dólares, entre montos fijos y variables.

Además, River retendría el 20% restante de los derechos económicos de cara a una eventual futura transferencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El atacante de 19 años, surgido de las inferiores de Acassuso y promovido al plantel profesional de River, se convertiría así en nuevo refuerzo del Mengao.

Freitas había ganado terreno en el primer equipo a lo largo de 2026 y su salida se gestó de manera acelerada en las últimas horas.

Lectura rápida

¿Quiénes están involucrados en la operación?
River Plate y Flamengo están involucrados en la operación por Joaquín Freitas.

¿Qué porcentaje del pase retiene cada club?
Flamengo se quedaría con el 80% del pase y River retendría el 20% restante.

¿Cuánto pagará Flamengo por el jugador?
Flamengo pagará 15 millones de dólares por el pase de Joaquín Freitas.

¿Cuál es la edad del jugador?
Joaquín Freitas tiene 19 años.

¿De dónde proviene Joaquín Freitas?
Joaquín Freitas surgió de las inferiores de Acassuso antes de ser promovido al plantel profesional de River.

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