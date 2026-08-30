Joaquín Freitas, joya de River, a un paso de ser refuerzo de Flamengo

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River Plate y Flamengo avanzan en la operación por el delantero Joaquín Freitas.

El club brasileño se quedaría con el 80% del pase del juvenil millonario por una cifra de 15 millones de dólares, entre montos fijos y variables.

Además, River retendría el 20% restante de los derechos económicos de cara a una eventual futura transferencia.

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El atacante de 19 años, surgido de las inferiores de Acassuso y promovido al plantel profesional de River, se convertiría así en nuevo refuerzo del Mengao.

Freitas había ganado terreno en el primer equipo a lo largo de 2026 y su salida se gestó de manera acelerada en las últimas horas.