La antorcha de Santa Fe 2026 pasó por Venado Tuerto y reunió a figuras del deporte

FOTO: El Fuego Suramericano recorrió la ciudad con cinco referentes locales como protagonistas.

Venado Tuerto se sumó este domingo a la cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano, que recorrió la ciudad en una jornada acompañada por actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia.

La celebración tuvo como punto central la Plaza San Martín, donde desde el mediodía funcionaron espacios gastronómicos, propuestas de emprendedores locales, juegos y distintos espectáculos musicales.

Uno de los momentos destacados fue el recorrido de la Antorcha, que estuvo en manos de Guillermina Cossio, Edgardo Pieraccini, Federico Lussenhoff, Oscar Martiarena y Walter Herrmann, cinco referentes vinculados al deporte de la ciudad y la región.

Cinco deportistas llevaron el Fuego Suramericano

Cossio, ligada al atletismo, compartió el recorrido con Pieraccini, histórico referente del ciclismo venadense, y con Lussenhoff, de extensa trayectoria como futbolista profesional en Argentina y el exterior.

También fueron protagonistas Oscar Martiarena, campeón mundial de pelota vasca, y Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada del básquet argentino y campeón olímpico en Atenas 2004.

La programación incluyó además experiencias inmersivas, eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación artística.

Durante la tarde se realizó una clase de ritmos coordinada por el profesor Lucas Cerdá, mientras que diferentes números musicales acompañaron las actividades.

La antorcha sigue su recorrido por la provincia

Los Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Luego de su paso por Venado Tuerto, el Fuego Suramericano continuará este lunes 31 de agosto hacia Firmat, como parte del recorrido que busca acercar el clima de los Juegos a diferentes localidades santafesinas antes de la ceremonia de apertura.