Este lunes cobran los jubilados y comienza el pago de haberes a los empleados provinciales
Mirá el cronograma completo de pagos.
30/08/2026 | 19:32Redacción Cadena 3
FOTO: Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Mañana lunes 31 de agosto cobrarán los jubilados y pensionados provinciales, junto con el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario.
Ese mismo día se inicia el proceso de liquidación a los activos, que se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre. Cronograma completo
Lunes 31 de agosto
Jubilados y pensionados provinciales
Policía Provincia de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico
Servicio Penitenciario
Martes 1 de septiembre
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles
Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba
Miércoles 2 de septiembre
Ministerio de Educación: DGIPE
Escalafón General Tramo Ejecución
Contratados Servicio/Nivel
Contratados del Tribunal de Cuentas
Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
Personal del Poder Judicial
Personal del Poder Legislativo
Personal de la Defensoría del Pueblo
Personal de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Escalafón General Tramo Superior
Escalafón Vialidad
Escalafón Músicos
Escalafón Cuerpo Artístico
Escalafón Gráficos
Escalafón Científico y Tecnológico
Escalafón Bancarios
Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Jueves 3 de septiembre
Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
Autoridades del Poder Legislativo
Autoridades de la Defensoría del Pueblo
Autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Autoridades del Tribunal de Cuentas
Magistrados y Funcionarios Judiciales
Autoridades de la Universidad Provincial
APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud)
Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba
Lectura rápida
¿Qué se informó? Se informó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial.
¿Quiénes cobrarán el 31 de agosto? Los jubilados y pensionados provinciales, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario.
¿Cuándo se inicia el proceso de liquidación a activos? El proceso de liquidación a activos se inicia el 31 de agosto y se extiende hasta el 3 de septiembre.
¿Dónde se realiza el pago? El pago se realiza en la Provincia de Córdoba.
¿Por qué es importante este cronograma? Es importante para asegurar que los jubilados, pensionados y trabajadores reciban sus haberes de manera oportuna y organizada.