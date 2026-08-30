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Este lunes cobran los jubilados y comienza el pago de haberes a los empleados provinciales

Mirá el cronograma completo de pagos.

30/08/2026 | 19:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

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El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial

Mañana lunes 31 de agosto cobrarán los jubilados y pensionados provinciales, junto con el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario

Ese mismo día se inicia el proceso de liquidación a los activos, que se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre. Cronograma completo

Lunes 31 de agosto 

Jubilados y pensionados provinciales

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Martes 1 de septiembre

 Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles

Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba

Miércoles 2 de septiembre

Ministerio de Educación: DGIPE

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados del Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

Personal del Poder Judicial

Personal del Poder Legislativo

Personal de la Defensoría del Pueblo

Personal de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Jueves 3 de septiembre 

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades del Poder Legislativo

Autoridades de la Defensoría del Pueblo

Autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Autoridades del Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades de la Universidad Provincial

APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud)

Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba

Lectura rápida

¿Qué se informó? Se informó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial.

¿Quiénes cobrarán el 31 de agosto? Los jubilados y pensionados provinciales, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario.

¿Cuándo se inicia el proceso de liquidación a activos? El proceso de liquidación a activos se inicia el 31 de agosto y se extiende hasta el 3 de septiembre.

¿Dónde se realiza el pago? El pago se realiza en la Provincia de Córdoba.

¿Por qué es importante este cronograma? Es importante para asegurar que los jubilados, pensionados y trabajadores reciban sus haberes de manera oportuna y organizada.

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