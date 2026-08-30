Este lunes cobran los jubilados y comienza el pago de haberes a los empleados provinciales

FOTO: Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

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El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para jubilados, pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Mañana lunes 31 de agosto cobrarán los jubilados y pensionados provinciales, junto con el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario.

Ese mismo día se inicia el proceso de liquidación a los activos, que se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre. Cronograma completo

Lunes 31 de agosto

Jubilados y pensionados provinciales

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Martes 1 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles

Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba

Miércoles 2 de septiembre

Ministerio de Educación: DGIPE

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados del Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

Personal del Poder Judicial

Personal del Poder Legislativo

Personal de la Defensoría del Pueblo

Personal de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Jueves 3 de septiembre

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades del Poder Legislativo

Autoridades de la Defensoría del Pueblo

Autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Autoridades del Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades de la Universidad Provincial

APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud)

Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba