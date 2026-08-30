En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. Gimnasia (M)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. Gimnasia (M)

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Independiente vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentinos Juniors logró una remontada clave ante Aldosivi y se afianza como líder del Clausura

El equipo de La Paternal suma 16 puntos y le lleva cuatro de ventaja a Sarmiento y Gimnasia, sus principales competidores en la lucha por el título.

30/08/2026 | 19:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El

FOTO: El "Pipa" Lescano anotó un golazo de tiro libre. (Prensa AAAJ)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Argentinos Juniors mostró paciencia y determinación al enfrentar a Aldosivi en un partido correspondiente al Torneo Clausura 2026. A pesar de comenzar en desventaja, logró revertir el marcador y sellar una victoria por 2-1 en su estadio.

El encuentro comenzó con un golpe para el local, ya que Andrés Vombergar abrió el marcador para los visitantes a los 9 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Diez no se desanimó y, tras un primer tiempo en el que dominó la posesión sin concretar, logró igualar en el segundo tiempo. Alan Lescano fue el encargado de marcar el empate a los 9 minutos, ejecutando un tiro libre que sorprendió a la defensa rival.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La remontada se completó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Verón anotó el segundo gol para el "Bicho", asegurando así una victoria que los posiciona como líderes indiscutidos de la Zona B con 16 puntos. En contraste, Aldosivi se encuentra en una situación complicada, ocupando el último lugar de su grupo con solo dos puntos en siete partidos.

El próximo desafío para Argentinos Juniors será el lunes 7 de septiembre, cuando visiten a Barracas Central a las 19:00. Por su parte, Aldosivi se medirá contra Banfield el sábado 5, a partir de las 13:30.

A lo largo del primer tiempo, Argentinos tuvo un acercamiento significativo a los 25 minutos, cuando Kevin Coronel ejecutó un potente remate que fue desviado por el arquero Lucas Acosta.

El gol de Lescano no solo significó el empate, sino que también reafirmó su calidad en el campo, en un momento donde se habla de su posible transferencia al fútbol brasileño. A los 16 minutos de la segunda mitad, Tomás Molina tuvo una oportunidad de oro, pero su remate fue desviado por Acosta.

La segunda anotación llegó tras un centro que encontró a Verón, quien con un cabezazo efectivo logró dar vuelta el resultado a favor del local. En los minutos finales, Lescano estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su tiro se estrelló en el poste.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Argentinos Juniors venció a Aldosivi 2-1.

¿Quiénes anotaron los goles del partido?
Andrés Vombergar marcó para Aldosivi, mientras que Alan Lescano y Gastón Verón anotaron para Argentinos Juniors.

¿Cuándo se jugaron los partidos?
El encuentro tuvo lugar el 30 de agosto de 2026.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se jugó en el estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires.

¿Cuál es la posición actual de Argentinos Juniors en la tabla?
Argentinos Juniors es líder de la Zona B con 16 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf