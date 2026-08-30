Argentinos Juniors logró una remontada clave ante Aldosivi y se afianza como líder del Clausura

Argentinos Juniors mostró paciencia y determinación al enfrentar a Aldosivi en un partido correspondiente al Torneo Clausura 2026. A pesar de comenzar en desventaja, logró revertir el marcador y sellar una victoria por 2-1 en su estadio.

El encuentro comenzó con un golpe para el local, ya que Andrés Vombergar abrió el marcador para los visitantes a los 9 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Diez no se desanimó y, tras un primer tiempo en el que dominó la posesión sin concretar, logró igualar en el segundo tiempo. Alan Lescano fue el encargado de marcar el empate a los 9 minutos, ejecutando un tiro libre que sorprendió a la defensa rival.

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¡EL GOLAZO DE LESCANO PARA EL EMPATE DE ARGENTINOS!



El 10 metió un verdadero golazo de tiro libre para darle un empate muy importante a su equipo



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La remontada se completó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Verón anotó el segundo gol para el "Bicho", asegurando así una victoria que los posiciona como líderes indiscutidos de la Zona B con 16 puntos. En contraste, Aldosivi se encuentra en una situación complicada, ocupando el último lugar de su grupo con solo dos puntos en siete partidos.

El próximo desafío para Argentinos Juniors será el lunes 7 de septiembre, cuando visiten a Barracas Central a las 19:00. Por su parte, Aldosivi se medirá contra Banfield el sábado 5, a partir de las 13:30.

A lo largo del primer tiempo, Argentinos tuvo un acercamiento significativo a los 25 minutos, cuando Kevin Coronel ejecutó un potente remate que fue desviado por el arquero Lucas Acosta.

El gol de Lescano no solo significó el empate, sino que también reafirmó su calidad en el campo, en un momento donde se habla de su posible transferencia al fútbol brasileño. A los 16 minutos de la segunda mitad, Tomás Molina tuvo una oportunidad de oro, pero su remate fue desviado por Acosta.

La segunda anotación llegó tras un centro que encontró a Verón, quien con un cabezazo efectivo logró dar vuelta el resultado a favor del local. En los minutos finales, Lescano estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su tiro se estrelló en el poste.