River consiguió un importante triunfo ante Banfield en el debut de Ponzio como técnico interino

River sufrió de más, pero supo aguantar el resultado y se llevó un triunfo por 3-2 ante Banfield en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Florencio Sola.

Los goles del “Millonario” los convirtieron Sebastián Driussi, a los 32 minutos del primer tiempo, Thiago Almada de penal, a los 41’ del mismo período, y Ángel Correa, a los 24 minutos del complemento.

En tanto, para el “Taladro” anotó Bruno Sepúlveda por duplicado, a los 19’ y 39’ minutos del segundo período.

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Con este resultado, el elenco riverplatense sumó su primer triunfo con Leonardo Ponzio como director técnico interino, en su estreno en el cargo, y alcanzó la undécima posición con 11 puntos, mientras que Banfield se ubicó en la duodécima plaza con las mismas unidades.

El comienzo del primer tiempo fue de ida y vuelta con ambos equipos atacando con profundidad. Mientras que River manejaba la pelota, el equipo local esperaba a las contras y salía a toda velocidad para buscar hacerle daño al "Millonario".

El delantero Sebastián Driussi anotó el primer gol del encuentro para River, tras una gran pared con Ángel Correa que por arriba de la defensa lo asistió y el delantero, en una magnífica volea, adelantó en el marcador al conjunto visitante.

Más adelante, tras un centro de Almada, fue a buscar el rebote y el defensor de Banfield se lo llevó puesto, por lo que le cometió falta dentro del área y el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó la pena máxima para el “Millonario”.

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El arquero del “Taladro”, Diego Rodríguez, contuvo el disparo desde los doce pasos del delantero surgido en Vélez, pero una revisión de VAR determinó que hubo invasión y la ejecución debió repetirse. Allí, Almada no falló y marcó el 2-0.

Ya en el complemento, Banfield logró descontar por medio de Bruno Sepúlveda, quien aprovechó un rebote que dejó el guardameta de River, Santiago Beltrán.

No obstante, los de Núñez reaccionaron rápido y Ángel Correa con un remate de derecha, y una floja respuesta del “Ruso” Rodríguez, puso el 3-1 para calmar las embestidas de los locales que buscaban desesperadamente el empate.

Sobre el final de la segunda parte, nuevamente apareció Sepúlveda con un gran remate desde fuera del área para descontar y darle esperanzas al elenco del sur bonaerense de conseguir la igualdad.

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