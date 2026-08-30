Suplementos comunes igualan a antibióticos en tratamiento de enfermedades graves de encías

Un reciente estudio demostró que una combinación de omega-3 y ácido acetilsalicílico (ASA) en dosis bajas resultó tan efectiva como los antibióticos en el tratamiento de pacientes con periodontitis severa. La investigación, llevada a cabo durante un año, reveló que aproximadamente el 58% de los participantes alcanzó el objetivo del tratamiento, planteando así una alternativa a los antibióticos en ciertos casos.

El estudio fue realizado por científicos del Hospital Israelita Albert Einstein, la Universidad de Guarulhos, la Universidad de Taubaté, la Escuela de Odontología de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil, junto con investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Los resultados fueron publicados en el Journal of Periodontology.

Los investigadores destacaron que estos hallazgos podrían contribuir a reducir el uso de antibióticos en pacientes seleccionados, un aspecto crucial dado el creciente problema de la resistencia bacteriana a estos medicamentos.

La periodontitis severa puede dañar huesos y dientes

El estudio clínico, apoyado por la FAPESP, incluyó a 109 personas con periodontitis avanzada que fueron monitoreadas durante un año. Esta enfermedad inflamatoria crónica se desarrolla cuando las bacterias se acumulan por debajo de la línea de las encías, dañando los tejidos que sostienen los dientes. En casos avanzados, puede destruir el hueso de soporte, aflojar los dientes y eventualmente causar su pérdida.

Según la cirujana dental Nídia Cristina Castro dos Santos, primera autora del estudio y profesora en el Hospital Albert Einstein, "los pacientes con enfermedad severa tienen bolsas muy profundas, que actúan como reservorios de bacterias asociadas con la enfermedad. Es una condición muy difícil de tratar".

Comparación de cuatro estrategias de tratamiento

Los participantes fueron divididos aleatoriamente en cuatro grupos. Todos recibieron una instrumentación subgingival, comúnmente conocida como raspado, que es un tratamiento estándar para la periodontitis. Este procedimiento elimina los depósitos bacterianos y otros materiales de debajo de las encías.

La diferencia entre los grupos fue el tratamiento adicional que recibieron. Un grupo control recibió versiones placebo de los antibióticos, omega-3 y ASA, en cápsulas que parecían los tratamientos activos. Un segundo grupo recibió los antibióticos metronidazol y amoxicilina, considerados los más efectivos para la periodontitis severa, durante 14 días. Un tercer grupo consumió tres gramos de omega-3 diariamente junto con una dosis diaria de aspirina durante seis meses. El cuarto grupo recibió ambos tratamientos, combinando antibióticos durante dos semanas con omega-3 y ASA durante seis meses.

Los investigadores evaluaron a los participantes nuevamente después de tres, seis y doce meses.

Omega-3 y aspirina casi igualaron a los antibióticos

Después de un año, alrededor del 58% de los pacientes tratados con antibióticos alcanzó el objetivo clínico establecido, que consistía en tener no más de cuatro bolsas periodontales profundas. El grupo que recibió omega-3 y ASA logró un resultado casi idéntico, con 57.7% de los participantes alcanzando la misma meta. En comparación, entre los pacientes que recibieron solo el raspado y placebo, solo el 23.1%% cumplió con el objetivo clínico.

Curiosamente, el uso de antibióticos junto con omega-3 y ASA no generó beneficios adicionales en comparación con cada estrategia por separado. Castro dos Santos comentó que "el uso de antibióticos no se considera el estándar de oro de tratamiento. Aunque metronidazol y amoxicilina dan buenos resultados en los casos más severos, su uso debe evaluarse caso por caso debido a los riesgos relacionados con la resistencia bacteriana y posibles efectos adversos".

Investigaciones anteriores apuntaron al potencial del omega-3

Los hallazgos se basan en trabajos previos que examinaron el efecto del omega-3 en la inflamación relacionada con la enfermedad periodontal. En un estudio anterior, se encontró que la suplementación con omega-3 redujo la inflamación y la pérdida ósea asociada con la enfermedad periodontal en ratas, siendo el efecto más notable cuando se combinó con ejercicio físico.

Castro explicó que el omega-3 actúa de manera diferente a los medicamentos antiinflamatorios convencionales. En lugar de bloquear simplemente ciertas vías inflamatorias, el omega-3 puede contribuir a la producción de moléculas que ayudan al cuerpo a poner fin a la inflamación de forma natural y a promover la reparación de tejidos. La aspirina en baja dosis se incluyó porque puede aumentar la producción de estas moléculas resolutivas. Por lo tanto, se sospechó que la combinación de omega-3 con ASA podría ayudar al cuerpo a controlar mejor la inflamación persistente asociada con la periodontitis.

"Imaginamos que la combinación de antibióticos y omega-3 sería la más efectiva para controlar la periodontitis en estos pacientes. También creímos que los resultados del grupo que usó omega-3 con ASA serían ligeramente inferiores a los del grupo de antibióticos. El resultado fue sorprendente, ya que las dos terapias funcionaron de manera muy similar, abriendo la posibilidad de que se convierta en una opción de tratamiento para estos pacientes", concluyó Castro.

Beneficios que continuaron tras finalizar el tratamiento

Los investigadores también se sorprendieron por la duración de los beneficios aparentes. Los participantes que tomaron omega-3 y ASA continuaron mostrando resultados similares a los observados al final del tratamiento incluso seis meses después de haber dejado la suplementación. La persistencia del efecto sugiere que cambiar la respuesta del cuerpo a la inflamación podría generar beneficios más duraderos. Los investigadores aún están indagando cómo podría suceder esto.

La cirujana dental Magda Feres, autora principal del estudio y profesora en la Escuela de Medicina Dental de Harvard, sugirió que dirigir la respuesta inflamatoria podría ofrecer otra opción para ciertos pacientes. "La combinación de omega-3 y aspirina en baja dosis logró beneficios clínicos comparables a los del protocolo de metronidazol y amoxicilina, abriendo una alternativa real para quienes no pueden tomar antibióticos, especialmente aquellos con alergias o intolerancias a estos medicamentos", afirmó.

Una posible forma de reducir el uso de antibióticos

La capacidad de tratar algunos casos sin antibióticos es particularmente relevante, dado que la resistencia a estos medicamentos se considera una de las principales amenazas para la salud pública mundial. Cuando las bacterias se exponen repetidamente a antibióticos, pueden surgir cepas que sobreviven a los tratamientos, dificultando el tratamiento de las infecciones. Por ello, reducir el uso innecesario de antibióticos es un objetivo importante para la salud pública.

Feres concluyó: "Demostrar que es posible tratar la periodontitis severa modulando la propia respuesta del cuerpo es una información nueva y relevante que ayuda a preservar los antibióticos para cuando realmente son indispensables".

Se necesita más evidencia

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores enfatizaron que el omega-3 y la aspirina no deben considerarse aún como un reemplazo rutinario de los antibióticos en la periodontitis severa. El ensayo clínico incluyó a pacientes que no presentaban enfermedades sistémicas u orales significativas. Se requerirán estudios adicionales para determinar si los hallazgos se mantienen en poblaciones más amplias y diversas, y para establecer qué pacientes son más propensos a beneficiarse de cada estrategia de tratamiento. Los investigadores también están realizando análisis microbiológicos para comprender qué ocurre con las bacterias dentro de las bolsas periodontales durante el tratamiento. Hallazgos preliminares sugieren que las terapias pueden reducir las especies bacterianas asociadas con la enfermedad periodontal mientras aumentan los microorganismos vinculados a encías más saludables.

"Es un paso importante hacia adelante, pero no el final de la historia. Por lo tanto, el mensaje es uno de optimismo cauteloso: tenemos una alternativa prometedora y científicamente plausible a los antibióticos en casos selectos. El reemplazo rutinario requerirá más evidencia", concluyó.