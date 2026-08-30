Inundación repentina en el Gran Cañón provoca evacuación masiva de excursionistas y visitantes

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. — Una fuerte inundación en el Gran Cañón llevó a la evacuación de decenas de personas luego de que un torrente arrastrara grandes rocas, estructuras metálicas y otros escombros hacia el río Colorado, según lo informado por el Servicio de Parques Nacionales.

El incidente se produjo en la tarde del sábado en el arroyo Bright Angel, que desemboca en el río. Este desbordamiento provocó la destrucción de puentes peatonales y alteró notablemente el paisaje, ampliando el cauce del arroyo.

Las autoridades del parque están intentando ubicar a más de 20 personas que podrían estar desaparecidas o sin localizar tras la inundación, y solicitaron que quienes tengan información sobre excursionistas o campistas en la zona se pongan en contacto con ellos. Además, se encuentran colaborando con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona para continuar con las evacuaciones durante el domingo.

El director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah, Jack Schmidt, destacó que "esto es un recordatorio de lo dinámico y activo que es el paisaje del Gran Cañón".

Varios destinos populares, como el campamento Bright Angel, Phantom Ranch y partes del sendero North Kaibab, permanecen cerrados mientras se evalúan los daños. Además, se han suspendido los viajes de rafting por el río Colorado hasta nuevo aviso.

Más de 60 personas fueron evacuadas de Phantom Ranch, conocido por su cantina histórica y dormitorios, que es un punto habitual para los balseros. Las autoridades indicaron que se planean más evacuaciones para el domingo, aunque hasta el momento no se han reportado heridos.

Una de las evacuadas, Erica Viola, relató que estaba en el campamento Bright Angel cuando comenzó a llover la tarde del sábado. Junto a otros 50 excursionistas, observó cómo el nivel del arroyo aumentaba rápidamente, arrastrando escombros, incluyendo lo que parecía un barracón. El grupo fue evacuado en helicóptero, interrumpiendo su aventura dos días antes de lo previsto.

Justin Johndrow, del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, indicó que se registraron entre 1 y 2,5 centímetros (media y una pulgada) de lluvia en aproximadamente 30 minutos en la zona montañosa, donde hay un pronunciado descenso. "La mayor parte se escurrió de inmediato", explicó.

La inundación ocurrió en el lado norte del Gran Cañón, donde el arroyo Bright Angel baja desde el Borde Norte hasta el río Colorado, con una caída de aproximadamente 1.828 metros (6.000 pies). Las autoridades advierten sobre la posibilidad de más lluvias y tormentas eléctricas en la región hasta el lunes.

___