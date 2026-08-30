Como anestesia 2-1 a Napoli en la Serie A y Schalke sufre dura caída en su regreso a la Bundesliga

FOTO: Como anestesia 2-1 a Napoli en la Serie A y Schalke sufre derrota en regreso a la Bundesliga

NÁPOLES, Italia — En un emocionante encuentro de la Serie A, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas logró una victoria sorpresiva al vencer al Napoli 2-1 en su propio estadio. Los goles de Tassos Douvikas y Martin Baturina a los 17 y 34 minutos, respectivamente, fueron suficientes para llevarse los tres puntos, aunque Rasmus Højlund había igualado momentáneamente el marcador a los 30 minutos.

En otro partido de la jornada, el campeón defensor Inter de Milán también se destacó al llevarse una victoria 1-0 frente al Cagliari, gracias a un gol de Hakan Çalhanoglu a los 9 minutos. Tras estas dos jornadas, cuatro equipos lideran la Serie A con el máximo de seis puntos: Inter, AC Milan, Juventus y Lazio.

El regreso del Schalke a la Bundesliga

En la Bundesliga, el regreso del Schalke tras tres temporadas fuera de la máxima categoría no fue el esperado, ya que sufrió una dura derrota 3-0 ante el Augsburgo. La defensa del Schalke mostró vulnerabilidades y, además, el defensor Ron Schallenberg fue expulsado tras derribar a Michael Gregoritsch, quien había abierto el marcador y estaba cerca de marcar de nuevo. Los goles de Anton Kade y Rodrigo Ribeiro sellaron el resultado final.

Asimismo, el Friburgo se impuso con un contundente 4-1 sobre el Werder Bremen, mientras que el Bayern Múnich, campeón defensor, comenzó la liga con una impresionante victoria 5-1 ante el Stuttgart.

Derbi flamenco encendido en Bélgica

En la liga belga, el Gent logró una victoria significativa al vencer al Club Brujas por 2-1, propinándole su primera derrota de la temporada. El gol decisivo fue anotado por Ibrahima Cissé en el minuto 85, aunque también fue expulsado en el tiempo añadido. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Carlos Forbs del Brujas.

El Sporting Charleroi se mantiene en la cima de la clasificación con cuatro victorias en cuatro partidos, mientras que en Francia, el doblete de Paris Brunner permitió que el Mónaco se impusiera ante el Olympique de Marsella.