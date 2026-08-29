Wanda Nara y L-Gante: ¿un nuevo capítulo en su relación tras el fin de semana?
Wanda Nara y L-Gante se mostraron cercanos nuevamente este fin de semana, generando especulaciones sobre su relación. Publicaciones en redes sociales dan cuenta de un posible reencuentro sentimental.
FOTO: Wanda Nara y L-Gante. Foto Redes Agencia NA.
Wanda Nara y Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, han vuelto a dar señales de cercanía durante este fin de semana, lo que ha suscitado rumores de un nuevo acercamiento romántico entre ambos. Este encuentro se produjo en una vivienda situada en un barrio cerrado en General Rodríguez, después de un extenso período de distanciamiento marcado por episodios conflictivos en su relación inicial.
La confirmación de este reencuentro llegó a través de una fotografía publicada por la conductora y empresaria, que fue tomada en la habitación del cantante de RKT. La imagen fue acompañada por la canción "Love Yourself" de Justin Bieber, cuyo contenido hace referencia a la superación de relaciones problemáticas y a la búsqueda de la autonomía emocional. Esto generó especulaciones inmediatas entre sus seguidores sobre la situación sentimental de Nara y su efecto en su entorno cercano, incluyendo a Martín Migueles.
Este acercamiento se produce en un contexto donde L-Gante había expresado, en una reciente aparición televisiva, su deseo de reanudar el contacto frecuente con la mediática. Durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar, el artista describió su relación con Nara como intensa, aunque plagada de desencuentros. "Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella", afirmó.
En la misma entrevista, Valenzuela había anticipado que probablemente comenzaría a ver a Nara con mayor regularidad, lo que añade un nuevo elemento a la narrativa de su relación. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha formalizado el estado de su vínculo, aunque la reciente exposición de su intimidad en General Rodríguez sugiere el comienzo de un nuevo capítulo en su historia pública compartida.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
Wanda Nara y L-Gante son los protagonistas de esta situación que ha captado la atención del público.
¿Qué ocurrió recientemente entre ellos?
Se mostraron cercanos nuevamente, lo que ha generado especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.
¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El encuentro se realizó en una vivienda en un barrio cerrado de General Rodríguez.
¿Qué reveló L-Gante sobre su relación con Wanda?
El artista definió su historia con Nara como intensa y llena de desencuentros, expresando su deseo de volver a verla con frecuencia.
¿Qué indica la fotografía publicada por Wanda?
La imagen, musicalizada con una canción sobre superación emocional, sugiere un nuevo acercamiento en su relación.
[Fuente: Noticias Argentinas]