Wanda Nara y L-Gante: ¿un nuevo capítulo en su relación tras el fin de semana?

Wanda Nara y Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, han vuelto a dar señales de cercanía durante este fin de semana, lo que ha suscitado rumores de un nuevo acercamiento romántico entre ambos. Este encuentro se produjo en una vivienda situada en un barrio cerrado en General Rodríguez, después de un extenso período de distanciamiento marcado por episodios conflictivos en su relación inicial.

La confirmación de este reencuentro llegó a través de una fotografía publicada por la conductora y empresaria, que fue tomada en la habitación del cantante de RKT. La imagen fue acompañada por la canción "Love Yourself" de Justin Bieber, cuyo contenido hace referencia a la superación de relaciones problemáticas y a la búsqueda de la autonomía emocional. Esto generó especulaciones inmediatas entre sus seguidores sobre la situación sentimental de Nara y su efecto en su entorno cercano, incluyendo a Martín Migueles.

Este acercamiento se produce en un contexto donde L-Gante había expresado, en una reciente aparición televisiva, su deseo de reanudar el contacto frecuente con la mediática. Durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar, el artista describió su relación con Nara como intensa, aunque plagada de desencuentros. "Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella", afirmó.

En la misma entrevista, Valenzuela había anticipado que probablemente comenzaría a ver a Nara con mayor regularidad, lo que añade un nuevo elemento a la narrativa de su relación. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha formalizado el estado de su vínculo, aunque la reciente exposición de su intimidad en General Rodríguez sugiere el comienzo de un nuevo capítulo en su historia pública compartida.