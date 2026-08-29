Huracán empató con Estudiantes y se asegura un lugar en los Play Off del Torneo Clausura
El "Globo" no logró vencer como local, pero alcanzó el octavo puesto en la Zona B del Torneo Clausura tras el empate.
FOTO: Huracán y Estudiantes Río Cuarto en el Torneo Clausura.
Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron 1-1 en Parque Patricios, lo que generó silbidos de la hinchada local, aunque este resultado fue suficiente para que el equipo se ubicara, al menos de manera parcial, en los play off en la séptima fecha del Torneo Clausura.
Los goles del partido fueron anotados por Ignacio Pussetto a los tres minutos mediante un penal, mientras que a los 18, también de la primera mitad, Ibrahim Hesar igualó para el equipo cordobés por la misma vía.
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Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipos jugaron el partido?
Huracán y Estudiantes de Río Cuarto.
¿Cuál fue el resultado del encuentro?
El partido terminó 1-1.
¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 29 de agosto.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
En Parque Patricios, Buenos Aires.
¿Quiénes anotaron los goles?
Ignacio Pussetto y Ibrahim Hesar marcaron desde el punto penal.
[Fuente: Noticias Argentinas]