Huracán empató con Estudiantes y se asegura un lugar en los Play Off del Torneo Clausura

FOTO: Huracán y Estudiantes Río Cuarto en el Torneo Clausura.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron 1-1 en Parque Patricios, lo que generó silbidos de la hinchada local, aunque este resultado fue suficiente para que el equipo se ubicara, al menos de manera parcial, en los play off en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del partido fueron anotados por Ignacio Pussetto a los tres minutos mediante un penal, mientras que a los 18, también de la primera mitad, Ibrahim Hesar igualó para el equipo cordobés por la misma vía.

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Agencia NA