Hull City sorprende y se posiciona como líder de la Premier League tras vencer a Coventry

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- En una destacada actuación, el modesto Hull City, que ascendió recientemente a la Premier League, logró vencer 1-0 a Coventry en un partido disputado como visitante, lo que le permitió alcanzar la cima del torneo, compartiendo el primer lugar con el poderoso Manchester City. Este encuentro fue parte de la segunda fecha, que se llevó a cabo parcialmente este sábado.

En otros resultados relevantes de la jornada, Liverpool empató 2-2 con Nottingham Forest, mientras que Newcastle se impuso como visitante a Tottenham por 2-0 y Bournemouth igualó 1-1 con Everton.

Tras un debut exitoso ante Manchester United, Hull volvió a sumar de a tres con un gol del canadiense Liam Millar en los minutos finales del encuentro. Esta victoria es aún más significativa dado que se produjo apenas tres meses después de haber logrado el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

En el caso de Liverpool, el equipo rescató un empate agónico en su estadio, sumando su segundo empate consecutivo. El sueco Alexander Isak abrió el marcador, pero Nottingham logró revertir la situación con goles de Dan Ndoye y Morgan Gibbs-White, este último de penal. Sin embargo, en el epílogo del partido, el español Víctor Muñoz anotó el tanto del empate.

Por su parte, Tottenham continuó su decepcionante inicio de temporada al caer nuevamente, esta vez en casa ante Newcastle, que se llevó la victoria con goles de Anthony Elanga y Yoanne Wissa, dejando al equipo local en la última posición, sin puntos y sin goles.

En cuanto a Everton, logró alcanzar el cuarto puesto al empatar 1-1 como visitante contra Bournemouth. Alex Scott abrió el marcador para los locales, pero el polaco James Tarkowski logró igualar en el cierre del encuentro.

La jornada de la Premier League continuará este domingo con los partidos Sunderland-Fulham, Leeds-Brentford, Chelsea-Brighton y Manchester United-Ipswich, mientras que el lunes se enfrentarán Aston Villa y Arsenal.