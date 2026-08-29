Rally Mundial: Pajari amplía su ventaja a 24,1 segundos en Paraguay, de cara al domingo

FOTO: El puntero Pajari en el escénico Bella Vista con el Yaris

El finlandés Sami Pajari quedó a cinco tramos de su tercera victoria consecutiva en el FIA WRC, mientras que la remontada de Adrien Fourmaux el sábado preparó una emocionante lucha por el último puesto del podio en el Rally de Paraguay, la Ronda 11 del mundial que finaliza mañana.

El piloto de Toyota comenzó el día con 11,9 segundos de ventaja y la duplicó con creces a lo largo de nueve tramos, a pesar de un alerón trasero dañado, una salida de pista y las condiciones de agarre en constante cambio.

Detrás de él, la mayor remontada la protagonizó Adrien Fourmaux. El piloto de Hyundai consiguió cinco victorias de tramo durante una espectacular remontada el sábado, reduciendo la desventaja de más de 55 segundos con respecto a Elfyn Evans al inicio del día a tan solo 3,3 segundos con respecto al líder del campeonato al final de la jornada.

El día de Pajari fue considerablemente más tranquilo. Ante la previsión de fuertes lluvias, los equipos comenzaron el sábado esperando condiciones muy diferentes a las del viernes, y varios optaron por configuraciones más blandas, orientadas a la lluvia. Sin embargo, las primeras etapas transcurrieron mayormente secas, resbaladizas y cada vez más abrasivas.

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Pajari fue ampliando progresivamente su ventaja sobre Paddon durante la mañana antes de salirse de la pista y caer en una zanja en la primera pasada por Hohenau, arrancando el plano superior del alerón trasero de su GR Yaris Rally1.

Llegó a la asistencia con 22,8 segundos de ventaja y, tras la reparación del alerón dañado, continuó controlando el rally durante la tarde.

Una salida de pista en Bella Vista provocó otro breve susto, pero Pajari aún superaba a Paddon y mantuvo la calma a medida que la gestión de los neumáticos se volvía cada vez más importante.

«Para mí, este es un reto diferente al de Estonia y Finlandia», declaró el finlandés, que busca su tercer triunfo consecutivo en el WRC. «Se trata más bien de sobrevivir».

La súper especial Encarnación Costanera, que puso fin al día, recordó una vez más que nada se puede dar por sentado. Sus pistas mixtas se volvieron cada vez más resbaladizas a medida que pasaban más coches, pero Pajari superó con éxito la prueba de 3,10 km para mantener una ventaja considerable.

«Todavía pueden surgir muchos problemas mañana», dijo. «Por el momento, todo va bien. Me alegra ver que hemos sido competitivos y que el coche vuelve a ser muy fiable, pero aún es pronto para decir algo más».

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Paddon se mantiene firmemente en la segunda posición en su primera participación en una prueba de tierra de alto nivel del WRC desde 2018.

El neozelandés tuvo dificultades para recuperar el ritmo que le llevó al liderato el viernes, pero se centró cada vez más en conservar los neumáticos y evitar los problemas que marcaron la primera etapa.

Termina el sábado con una ventaja de 32,2 segundos sobre Evans.

Sin embargo, la batalla inmediatamente detrás de él no podría ser más reñida.

Fourmaux comenzó el día a 55,0 segundos de Evans, tercero en la clasificación, pero enseguida dejó claras sus intenciones. Ganó Bella Vista Sur y Hohenau por la mañana antes de sumar tres victorias de etapa consecutivas en la tanda de la tarde. Al final de la SS15, había reducido la ventaja de Evans a 16,0 segundos y, tras recortar otra ventaja sobre Trinidad, la diferencia entre ambos se redujo a tan solo 13,1 segundos.

Luego llegó la Costanera. Fourmaux negoció la resbaladiza superespecial 9,8 segundos más rápido que Evans, reduciendo la diferencia a solo 3,3 segundos a falta de cinco etapas.

«Estoy contento con el ritmo», había dicho Fourmaux anteriormente. «Solo necesito encontrar el equilibrio para el desgaste de los neumáticos».

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Evans se ha mantenido concentrado en evitar riesgos innecesarios en un rally que ya ha castigado a muchos de los equipos punteros.

«Para ser justos, Adrien ha estado en un rally diferente al de los demás», reconoció. «Lo está arriesgando todo, pero veremos mañana».

Se desarrolló otra lucha reñida detrás de ellos. Oliver Solberg ascendió al quinto puesto después de que Josh McErlean se saliera de la pista y derribara la publicidad lateral de la etapa en el último test, dejando a ambos separados por tan solo 6,3 segundos al final del día.

El héroe local Diego Domínguez sigue representando a Paraguay en la séptima posición de la general y lidera el WRC2, a pesar de haber conducido parte de la mañana sin sus gafas tras olvidarlas accidentalmente en el techo del coche. Su esposa consiguió unas nuevas en una óptica durante la asistencia del mediodía.

Jon Armstrong se mantiene octavo, con sus rivales del WRC2, Gus Greensmith y Fau Zaldivar, completando el top 10.

La decisiva etapa del domingo consta de cinco tramos y 68,16 kilómetros cronometrados, y Pajari está a una mañana sin incidentes de completar una extraordinaria racha de tres victorias consecutivas en el WRC.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com. Fotografía de tapa: gentileza de Lucas Martínez