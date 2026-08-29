Boletín de Calificaciones de la derrota de Rosario Central ante Gimnasia de La Plata
El "Canalla" cayó 2-1 ante el "Lobo" en la fecha previa al clásico de la ciudad. Claudio Giglioni analizó el funcionamiento del equipo de Almirón en su clásico segmento en Cadena 3 Rosario.
29/08/2026 | 19:44Redacción Cadena 3
FOTO: Gimnasia y Esgrima La Plata lo ganó sobre el final ante Rosario Central en el Torneo Clausura.
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Audio. Boletín de Calificaciones de Claudio Giglioni (Rosario Central 1 - 2 Gimnasia LP)
Estadio 3