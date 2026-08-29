Tormenta de granizo en Brasil: dos víctimas fatales y severos daños en Río Grande do Sul

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- Una inusual tormenta de granizo en el sur de Brasil ha dejado al menos dos muertos, incluyendo a un niño, y ha afectado a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul, causando daños en más de 1.600 viviendas, según reportes de la Defensa Civil.

La región está en alerta por fenómenos climáticos extremos vinculados a la corriente de El Niño, que han provocado lluvias intensas, fuertes vientos y granizo, superando los promedios históricos.

Rio Grande do Sul, uno de los estados más prósperos de Brasil y limítrofe con Argentina y Uruguay, sufrió en 2024 una de las peores tragedias climáticas de su historia, cuando las inundaciones afectaron alrededor del 90 por ciento de su territorio y causaron más de 180 muertes.

El último informe de la Defensa Civil indica que al menos 28 personas debieron abandonar sus hogares desde la noche del viernes debido a los estragos ocasionados por los temporales que se registraron entre el viernes y la madrugada del sábado.

El municipio más impactado fue Tres Palmeiras, ubicado al norte del estado y a 200 kilómetros de la frontera con Argentina, donde el granizo dañó cerca de 1.000 viviendas y afectó aproximadamente al 60 por ciento del área municipal.

El Niño es un fenómeno climático natural que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que genera alteraciones en los patrones de vientos y lluvias en diversas partes del mundo.