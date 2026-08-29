Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de 6 años tras pasar 60 horas atrapada

Un verdadero milagro ocurrió en Nepal en medio de una de las peores tragedias de los últimos días. Una nena de seis años fue rescatada con vida después de permanecer unas 60 horas atrapada entre los escombros provocados por una devastadora crecida en la localidad de Timure, una de las zonas más afectadas del norte del país.

La menor había quedado atrapada desde el miércoles debajo de los restos de viviendas y materiales arrastrados por la fuerza del agua. Cuando los rescatistas lograron localizarla, las posibilidades de encontrar sobrevivientes después de tantos días comenzaban a reducirse.

Para llegar hasta ella, los equipos de emergencia tuvieron que remover a mano piedras, maderas, chapas y fragmentos de construcciones acumulados por la inundación. Después de varias horas de trabajo, lograron acceder a un pequeño espacio donde la niña había quedado protegida.

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Las imágenes difundidas por la Policía Armada de Nepal muestran el momento en que los efectivos consiguen sacarla de entre los restos. La menor aparece aparentemente inconsciente y es trasladada en brazos, cubierta de barro, hasta una zona segura.

Poco después recibió asistencia médica y fue llevada a un puesto de seguridad cercano. En registros posteriores se pudo comprobar que la niña estaba consciente, abrigada y comiendo, luego de haber sobrevivido más de dos días bajo los escombros.

Una zona devastada por la crecida

Timure está ubicada cerca de la frontera entre Nepal y China y fue una de las localidades más castigadas por la crecida registrada en la cuenca del Bhote Koshi.

La fuerza del agua provocó una enorme destrucción y arrasó viviendas, comercios, puentes, rutas y otras infraestructuras ubicadas a lo largo de los corredores del Bhotekoshi y el Trishuli.

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En medio de ese escenario, los equipos de emergencia continúan trabajando para encontrar personas que todavía permanecen desaparecidas, mientras las condiciones del terreno dificultan las tareas de búsqueda.

El rescate de la niña se convirtió así en uno de los pocos hallazgos con vida registrados durante las últimas horas y renovó las esperanzas de los familiares que todavía aguardan noticias de sus seres queridos.

Casi 3.000 personas continúan desaparecidas

La magnitud de la tragedia se refleja en el número de víctimas. Las autoridades de Nepal informaron que 675 cuerpos fueron recuperados, mientras que China confirmó otros siete fallecidos en el Tíbet. En total, el desastre ya provocó al menos 682 muertes.

Además, 2.418 personas permanecen incomunicadas o desaparecidas en Nepal. Entre ellas hay 589 extranjeros y 933 trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos. En territorio chino, otras 554 personas continúan siendo buscadas.

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Desde el comienzo de la emergencia, más de 7.500 personas fueron rescatadas. Miles de militares, policías y agentes de la Policía Armada permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras helicópteros son utilizados para llegar a sectores que quedaron aislados por la destrucción de rutas y puentes.

La dimensión de la catástrofe también llevó a las autoridades nepalesas a permitir el ingreso de equipos internacionales especializados en rescates en túneles, tareas forenses e identificación mediante ADN.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las morgues comenzaron a quedar saturadas por la cantidad de cuerpos recuperados. En algunos distritos, las autoridades toman muestras genéticas antes de sepultar a las víctimas que todavía no pudieron ser identificadas.

En ese contexto de devastación, la imagen de una niña de seis años saliendo con vida después de 60 horas bajo los escombros se convirtió en un símbolo de esperanza para un país que todavía busca a miles de personas entre el barro, las rocas y las construcciones destruidas.