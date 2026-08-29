La sequía y el recorte del agua del río Colorado desafía a las comunidades estadounidenses

FOTO: Plan para recortar el suministro de agua del río Colorado debido a la sequía genera incertidumbre

PHOENIX — En las afueras de Phoenix, un pequeño pueblo dependiente del río Colorado ha limitado su crecimiento, reactivado pozos antiguos y establecido acuerdos de agua. Sin embargo, el alcalde de Cave Creek, Robert Morris, no puede evitar la realidad de que estas medidas podrían no ser suficientes para sostener a su comunidad desértica de unas 5.000 personas en el futuro. Un reciente plan federal diseñado para abordar la crisis en la cuenca del río no parece ofrecer alivio.

Cave Creek obtiene casi toda su agua del río Colorado, que abastece a 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el caudal del río ha ido disminuyendo debido al cambio climático, la creciente demanda y el uso excesivo. Este año, el pueblo ya ha tenido que implementar recortes y podría verse obligado a aceptar más restricciones por el nuevo plan federal.

La situación ha sido comparada por Morris con la preparación ante el impacto de un meteorito: "Puedes verlo venir, pero no puedes apartarte y no sabes cuál va a ser el daño".

La incertidumbre se extiende a través de siete estados de EE.UU., naciones tribales y México. Los agricultores deben decidir qué cultivos son rentables, mientras que Phoenix podría perder por primera vez parte del agua destinada a usos municipales e industriales, recurriendo a suministros de respaldo. Los residentes también podrían enfrentarse a costos más altos por el agua.

Esta semana, Nevada intensificó la situación al demandar al Departamento del Interior y a la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, argumentando que no se cumplirán las necesidades básicas en la región de Las Vegas si deben aceptar recortes de hasta el 70% en el suministro de agua del río Colorado en la próxima década.

El director del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona, Tom Buschatzke, expresó que "la incertidumbre seguirá acumulándose en la dirección equivocada".

En el oeste de Estados Unidos, el agua se almacena principalmente en embalses y acuíferos. Sin embargo, una sequía de nieve récord ha reducido la cantidad de agua disponible para recargar estas fuentes. Los embalses más grandes del país, lago Mead y lago Powell, han alcanzado mínimos históricos.

Otros ocho embalses operados por la Oficina de Reclamación han registrado recientemente los niveles más bajos en al menos 30 años, lo que pone en riesgo el suministro a agricultores en estados como Nuevo México, Texas y Wyoming.

Según el plan de la Oficina de Reclamación, California, Nevada y Arizona deberán reducir colectivamente el uso de agua en aproximadamente 1.540 millones de metros cúbicos (1,25 millones de acres-pie) al año durante los próximos dos años. Esto es suficiente para llenar más de 600.000 piscinas olímpicas. Por el momento, Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México no están obligados a realizar recortes, aunque podrían optar por reducir el consumo de manera voluntaria.

A pesar de que se espera que El Niño traiga humedad a la región en los próximos meses, no se espera que eso resuelva la crisis a largo plazo. David Mocko, investigador científico, advirtió que "la sequía es un fenómeno de avance lento" y que no se puede esperar una recuperación rápida.

En Yuma, Arizona, los agricultores, que producen alrededor del 90% de las verduras de hoja que se consumen en América del Norte durante el invierno, enfrentan desafíos adicionales. John Boelts, un agricultor local, comentó que aunque tienen derechos de agua de alta prioridad, la incertidumbre actual les impide planificar a largo plazo, lo que hace que muchos se muestren reacios a sembrar nuevas superficies.

La situación es aún más complicada para los agricultores en reservas indígenas, como Ray Martinez, que cultiva alfalfa y ha dejado algunos campos sin sembrar para ayudar a sostener el lago Mead. La falta de infraestructura y un sistema de riego anticuado limitan el acceso al agua, lo que genera preocupaciones sobre el futuro de sus cultivos.

“Desafortunadamente, la Madre Naturaleza tiene su propia manera de hacer las cosas, y no tenemos control sobre eso”, concluyó.