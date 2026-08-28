Lisandro Catalán confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza en 2027

Lisandro Catalán confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de mayo de 2027 y lanzó formalmente su carrera electoral con la presentación de un plan de gobierno.

El dirigente encabezó un acto ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, ubicado en las inmediaciones del parque 9 de Julio, donde presentó el programa denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”.

Durante su discurso, Catalán dejó en claro su objetivo electoral con una definición contundente: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”.

El lanzamiento contó con el respaldo de la conducción nacional de La Libertad Avanza y, según explicó el propio Catalán, su postulación fue conversada con la Mesa Nacional del partido. El dirigente fue ministro del Interior de la Nación durante alrededor de un mes y medio en 2025 y actualmente encabeza el armado de LLA en Tucumán.

Sin embargo, el acto no contó con la presencia de funcionarios nacionales de primera línea ni de las principales figuras del Gobierno de Javier Milei.

El plan de gobierno de La Libertad Avanza

La presentación tuvo como eje el programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, que plantea una serie de reformas para la administración provincial.

Entre las principales propuestas aparece la eliminación progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una fuerte reducción de la estructura del Poder Ejecutivo. El plan contempla pasar de nueve ministerios a cuatro y avanzar hacia la digitalización total del Estado.

También propone limitar el presupuesto de la Legislatura provincial al 1% del presupuesto de Tucumán, con el objetivo de reducir el gasto político.

El programa incluye además propuestas vinculadas con los sistemas de salud y educación, aunque durante la presentación no se detalló el alcance específico de esas reformas.

Catalán busca ampliar el frente electoral

Después del acto, Catalán confirmó que todavía no está definido quién lo acompañará como candidato a vicegobernador.

Al mismo tiempo, reconoció que La Libertad Avanza necesitará construir acuerdos para competir con posibilidades en 2027. “No vamos a ganar las elecciones sin el apoyo y el acuerdo de otros partidos políticos”, planteó el dirigente.

La jornada reunió a referentes de LLA, dirigentes locales y especialistas que participaron de la presentación de los distintos ejes del programa. Entre ellos estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

De esta manera, La Libertad Avanza dio en Tucumán su primer paso formal para disputar la gobernación en 2027, con Catalán como candidato confirmado y una estrategia que apunta a combinar la identidad libertaria con acuerdos con otros espacios políticos.

Informe de Gabriel Melián.