El uso prolongado de melatonina se asocia a un 90% más de riesgo de insuficiencia cardíaca

El uso prolongado de melatonina, un suplemento para dormir ampliamente utilizado, se relacionó con un aumento significativo en el riesgo de insuficiencia cardíaca, así como con la hospitalización por esta condición y la mortalidad por cualquier causa entre personas con insomnio crónico, según una investigación preliminar presentada en las Sesiones Científicas 2025 de la Asociación Americana del Corazón.

Los resultados no demostraron que la melatonina causara directamente estos riesgos, pero plantearon nuevas inquietudes sobre la seguridad a largo plazo de un suplemento que muchos consideran inofensivo o "natural" para mejorar el sueño.

¿Por qué se usa tanto la melatonina?

La melatonina es una hormona producida de manera natural por la glándula pineal en el cerebro, que ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia del cuerpo, conocido como ritmo circadiano. Los niveles de esta hormona suelen aumentar al oscurecerse y disminuir durante el día.

La melatonina sintética es químicamente idéntica a la hormona producida por el cuerpo y se utiliza comúnmente para tratar el insomnio y el desfase horario. En muchos países, incluyendo Estados Unidos, se puede adquirir sin receta médica, lo que significa que cada marca puede variar en potencia y pureza.

En este nuevo estudio, los investigadores clasificaron a los participantes según su uso documentado de melatonina. Aquellos con al menos un año de uso registrado en sus historias clínicas electrónicas fueron ubicados en el "grupo de melatonina", mientras que los que no tenían ningún registro fueron asignados al "grupo sin melatonina".

El doctor Ekenedilichukwu Nnadi, autor principal del estudio y residente jefe de medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care en Brooklyn, Nueva York, afirmó: "Los suplementos de melatonina pueden no ser tan inofensivos como se asume comúnmente. Si nuestro estudio se confirma, esto podría afectar cómo los médicos aconsejan a los pacientes sobre los ayudantes del sueño".

Investigación sobre riesgos cardíacos a largo plazo

A pesar de que la melatonina se promociona como un ayudante del sueño seguro, los investigadores señalaron que existe evidencia limitada sobre su seguridad cardiovascular cuando se toma durante períodos prolongados. Esta incertidumbre llevó al equipo a investigar si el uso prolongado de melatonina podría estar asociado con la insuficiencia cardíaca en personas que ya padecían insomnio crónico.

La insuficiencia cardíaca no implica que el corazón haya dejado de funcionar completamente; se desarrolla cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno para satisfacer las necesidades del cuerpo. Según las estadísticas de la Asociación Americana del Corazón de 2025, esta condición afecta a aproximadamente 6.7 millones de adultos en Estados Unidos.

Los investigadores utilizaron datos de la Red de Investigación Global TriNetX, una gran base de datos internacional que contiene registros de salud electrónicos desidentificados. Examinaron cinco años de registros médicos de adultos con insomnio crónico cuyas historias mostraron uso de melatonina por más de un año. Estos participantes fueron emparejados con otros que también tenían insomnio pero no presentaban uso documentado de melatonina.

Se excluyó a cualquier persona que ya hubiera sido diagnosticada con insuficiencia cardíaca o que hubiera sido prescrita con otros medicamentos para dormir.

Riesgo de insuficiencia cardíaca un 90% mayor

El análisis principal encontró una diferencia sustancial entre los dos grupos. Entre los adultos con insomnio, aquellos con uso documentado de melatonina a largo plazo (12 meses o más) presentaron aproximadamente un 90% más de probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en los cinco años siguientes en comparación con los no usuarios. La insuficiencia cardíaca ocurrió en el 4.6% del grupo de melatonina frente al 2.7% del grupo de comparación.

Los investigadores realizaron otro análisis para fortalecer la confianza en que los participantes realmente habían estado usando melatonina durante un período prolongado. Al limitar el análisis a las personas que habían llenado al menos dos recetas de melatonina con una separación de al menos 90 días, la asociación se mantuvo. Este grupo presentó un 82% más de riesgo de insuficiencia cardíaca.

Hospitalizaciones y muertes también fueron más altas

Un análisis secundario reveló diferencias aún mayores en algunos resultados. Las personas en el grupo de melatonina tenían casi 3.5 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por insuficiencia cardíaca que aquellos en el grupo de comparación. Las tasas de hospitalización fueron del 19.0% y 6.6%, respectivamente.

Las muertes por cualquier causa también fueron más comunes entre las personas con uso documentado de melatonina. Durante el período de cinco años, el 7.8% de los participantes en el grupo de melatonina fallecieron en comparación con el 4.3% de aquellos en el grupo sin melatonina, lo que representa un riesgo casi doble.

El doctor Nnadi expresó: "Los suplementos de melatonina son considerados ampliamente como una opción segura y 'natural' para mejorar el sueño, por lo que fue impactante observar aumentos tan consistentes y significativos en resultados de salud graves, incluso después de equilibrar muchos otros factores de riesgo".

La investigadora del sueño Marie-Pierre St-Onge, quien no participó en el estudio, también expresó su preocupación. "Me sorprende que los médicos prescriban melatonina para el insomnio y que los pacientes la usen durante más de 365 días, ya que la melatonina, al menos en EE.UU., no está indicada para el tratamiento del insomnio".

St-Onge es profesora de medicina nutricional en la división de medicina general y directora del Centro de Excelencia en Investigación del Sueño y Circadiana en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Limitaciones importantes complican los hallazgos

El estudio presenta varias limitaciones significativas, especialmente porque la melatonina se maneja de manera diferente en distintos países. Algunos, como el Reino Unido, requieren receta médica para obtener melatonina, mientras que otros, incluyendo Estados Unidos, permiten la compra sin receta.

Los investigadores no tuvieron acceso a la ubicación de los participantes, ya que los datos médicos fueron desidentificados. El uso de melatonina solo se identificó cuando apareció en los registros médicos electrónicos, lo que significa que las personas que compraron melatonina sin receta podrían haber sido clasificadas incorrectamente como no usuarias.

Además, el número de hospitalizaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca fue mayor que el de nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca, ya que los hospitales pueden ingresar una variedad de códigos diagnósticos relacionados que no siempre incluyen un código específico para un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca.

Los investigadores tampoco contaron con información sobre la gravedad del insomnio de cada participante o si tenían otros trastornos psiquiátricos, factores que son importantes, ya que las personas con insomnio más severo, depresión o ansiedad podrían tener un riesgo cardiovascular diferente.

El doctor Nnadi concluyó: "Un insomnio más severo, depresión/ansiedad o el uso de otros medicamentos para mejorar el sueño podrían estar vinculados tanto al uso de melatonina como al riesgo cardíaco. Aunque la asociación que encontramos plantea preocupaciones sobre la seguridad de este suplemento ampliamente utilizado, nuestro estudio no puede probar una relación de causa y efecto directa. Se necesita más investigación para evaluar la seguridad de la melatonina para el corazón".

Lo que incluyó el estudio