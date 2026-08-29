"No haremos 30 apuestas al año": Vijay Pande sobre su nuevo enfoque tras gestionar $4 mil millones

Vijay Pande, conocido en círculos académicos y de inversión, dejó su puesto en a16z el año pasado para fundar VZVC, una firma más pequeña centrada en la inteligencia artificial. En una reciente entrevista, Pande explicó por qué ha decidido hacer apuestas más concentradas en lugar de la estrategia anterior de hacer múltiples inversiones.

Durante su tiempo en a16z, Pande gestionó cerca de $4 mil millones en inversiones en biotecnología, destacándose por su trabajo en Folding@home, un proyecto que convirtió millones de computadoras en una supercomputadora para la investigación de enfermedades. Sin embargo, en junio de 2025, decidió dar un giro radical y cambiar su enfoque.

La nueva firma, VZVC, cofundada con el inversor Zach Werner, opta por realizar un número reducido de inversiones al año, priorizando la calidad sobre la cantidad. Según Pande, esta estrategia permite un enfoque más profundo en cada proyecto, lo que se traduce en un mayor impacto.

"No estamos buscando hacer 30 apuestas al año, sino probablemente cinco", explicó Pande. "Es un enfoque muy concentrado. Agregar una empresa a un fondo típico es como agregar un amigo en Facebook, pero para nosotros es más como querer tener otro hijo. Es una gran decisión".

El cambio en la estrategia también responde a la evolución del campo de la biotecnología, donde la inteligencia artificial juega un papel cada vez más crucial. "La biología está pasando de ser una ciencia de descubrimiento a una ciencia de ingeniería", afirmó Pande. Esto significa que la IA y el aprendizaje automático permiten a los investigadores identificar objetivos específicos para sus tratamientos, optimizando así el desarrollo de medicamentos.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la biotecnología es el alto costo de los ensayos clínicos, que pueden alcanzar cientos de millones de dólares. Pande destacó que la probabilidad de éxito de un fármaco es solo del 20% desde la primera fase hasta el final. "El costo se vuelve realmente alto cuando la mayoría de los ensayos fallan", explicó.

Pande también abordó el tema de los conjuntos de datos en biotecnología. A diferencia de otros campos, la biología no permite la recolección de datos de manera tan sencilla. "No hay datos que puedas simplemente raspar de Internet", comentó. Esto implica que cada empresa termina construyendo su propio conjunto de datos, lo que podría limitar el avance de la IA en medicina.

Sin embargo, Pande es optimista sobre el futuro. "Estamos comenzando a ver una tendencia hacia la creación de atlas de información biológica, que, desde un punto de vista tecnológico, son modelos fundamentales", dijo. A medida que estos modelos se vuelvan más comunes, se espera que tengan un impacto amplio en el campo.

En cuanto a su experiencia previa, Pande reflexionó sobre los errores y aciertos de su carrera como inversor. "Al principio, había mucha resistencia a la idea de que la tecnología y la biología pudieran fusionarse. Esa resistencia ha desaparecido y ver esta evolución ha sido muy gratificante", concluyó.