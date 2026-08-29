Sony Music y Warner demandan a Anthropic por robo de propiedad intelectual

Sony Music Publishing, Warner Chappell y otros editores musicales interpusieron una demanda contra Anthropic y sus cofundadores Dario Amodei y Benjamin Mann, alegando que el laboratorio de inteligencia artificial llevó a cabo una "campaña descarada de piratería" al torrentear, raspar y descargar obras protegidas por derechos de autor.

La demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, fue reportada inicialmente por Music Business Worldwide. Los editores acusan a Anthropic de "robo flagrante" por utilizar miles de obras protegidas para entrenar su modelo de IA, Claude.

Anthropic no pudo ser contactado para hacer comentarios antes de la publicación. TechCrunch actualizará este artículo si la compañía responde.

No es la primera vez que Anthropic enfrenta una demanda por propiedad intelectual. Algunos de los mismos abogados que representan a los demandantes en este caso también representan a Concord Music Group y Universal Music Group en una causa presentada en enero. En esa ocasión, los autores acusaron a Anthropic de utilizar obras protegidas para entrenar productos como Claude. Anthropic fue condenado a pagar 1.5 mil millones de dólares en el caso Bartz, tras un fallo que estableció que, aunque era legal que el laboratorio utilizara obras protegidas, no era legal adquirir ese contenido a través de la piratería.

Si bien los casos presentan argumentos similares, existen diferencias clave. Esta última demanda es particularmente amplia y se basa en los otros casos, acusando a Anthropic de "piratería flagrante" mediante el uso de torrents ilegales para obtener millones de copias de libros, incluidas obras que contienen letras y partituras.