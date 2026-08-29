En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Gimnasia (LP)

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Rosario Central vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Sony Music y Warner demandan a Anthropic por robo de propiedad intelectual

Sony Music y Warner Chappell presentaron una demanda contra Anthropic, acusando al laboratorio de inteligencia artificial de piratear y utilizar obras protegidas sin autorización para entrenar su modelo de IA, Claude.

29/08/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Sony Music y Warner demandan a Anthropic

FOTO: Sony Music y Warner demandan a Anthropic

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Sony Music Publishing, Warner Chappell y otros editores musicales interpusieron una demanda contra Anthropic y sus cofundadores Dario Amodei y Benjamin Mann, alegando que el laboratorio de inteligencia artificial llevó a cabo una "campaña descarada de piratería" al torrentear, raspar y descargar obras protegidas por derechos de autor.

La demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, fue reportada inicialmente por Music Business Worldwide. Los editores acusan a Anthropic de "robo flagrante" por utilizar miles de obras protegidas para entrenar su modelo de IA, Claude.

Anthropic no pudo ser contactado para hacer comentarios antes de la publicación. TechCrunch actualizará este artículo si la compañía responde.

No es la primera vez que Anthropic enfrenta una demanda por propiedad intelectual. Algunos de los mismos abogados que representan a los demandantes en este caso también representan a Concord Music Group y Universal Music Group en una causa presentada en enero. En esa ocasión, los autores acusaron a Anthropic de utilizar obras protegidas para entrenar productos como Claude. Anthropic fue condenado a pagar 1.5 mil millones de dólares en el caso Bartz, tras un fallo que estableció que, aunque era legal que el laboratorio utilizara obras protegidas, no era legal adquirir ese contenido a través de la piratería.

Si bien los casos presentan argumentos similares, existen diferencias clave. Esta última demanda es particularmente amplia y se basa en los otros casos, acusando a Anthropic de "piratería flagrante" mediante el uso de torrents ilegales para obtener millones de copias de libros, incluidas obras que contienen letras y partituras.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Sony Music y Warner demandaron a Anthropic por robo de propiedad intelectual.

¿Quiénes están involucrados?
Sony Music, Warner Chappell y Anthropic, junto a sus cofundadores.

¿Cuándo se presentó la demanda?
El 29 de agosto de 2026.

¿Dónde se presentó la demanda?
En el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California.

¿Por qué se presentó la demanda?
Por la utilización no autorizada de obras protegidas para entrenar su modelo de IA.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf