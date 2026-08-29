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La Plata: un joven apuñaló a su vecino en una disputa vecinal

Un hombre de 25 años perdió la vida tras ser acuchillado en un conflicto entre vecinos en La Plata. El atacante fue detenido en el lugar de los hechos.

29/08/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

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La Plata: un joven apuñaló a su vecino en una disputa vecinal

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La Plata, 29 agosto (NA) -- Un hombre de 25 años fue asesinado a puñaladas este sábado en la ciudad de La Plata en medio de un supuesto conflicto vecinal, tras el cual detuvieron a un joven de 24 años como presunto autor del crimen.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la intersección de 35 y 139, en esta capital, donde Braian Lavezzi recibió varias puñaladas en el torso y la espalda por parte de Alessandro Medina, quien le ocasionó la muerte casi instantáneamente.

Al parecer, los dos sujetos confrontaron por problemas de vieja data, volvieron a discutir y la disputa terminó en el homicidio de Lavezzi. Poco después intervino el personal policial, que procedió a detener al asesino, quien quedó a disposición de la justicia.

De acuerdo con los registros policiales, Medina ya contaba con antecedentes por robo: en junio de 2025 figuraba vinculado a una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba otras dos por hechos similares que había perpetrado en 2024 y 2022.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata?
Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas tras una discusión vecinal.

¿Quién es el presunto autor?
El presunto autor del crimen es un joven de 24 años, identificado como Alessandro Medina.

¿Dónde tuvo lugar el hecho?
El incidente se produjo en la intersección de 35 y 139, en La Plata.

¿Cuándo sucedió?
El hecho ocurrió el sábado 29 de agosto de 2026.

¿Cómo se desarrollaron los eventos?
La disputa entre los vecinos se intensificó, resultando en el homicidio de Braian Lavezzi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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