FOTO: La Plata: un joven apuñaló a su vecino en una disputa vecinal

La Plata, 29 agosto (NA) -- Un hombre de 25 años fue asesinado a puñaladas este sábado en la ciudad de La Plata en medio de un supuesto conflicto vecinal, tras el cual detuvieron a un joven de 24 años como presunto autor del crimen.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la intersección de 35 y 139, en esta capital, donde Braian Lavezzi recibió varias puñaladas en el torso y la espalda por parte de Alessandro Medina, quien le ocasionó la muerte casi instantáneamente.

Al parecer, los dos sujetos confrontaron por problemas de vieja data, volvieron a discutir y la disputa terminó en el homicidio de Lavezzi. Poco después intervino el personal policial, que procedió a detener al asesino, quien quedó a disposición de la justicia.

De acuerdo con los registros policiales, Medina ya contaba con antecedentes por robo: en junio de 2025 figuraba vinculado a una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba otras dos por hechos similares que había perpetrado en 2024 y 2022.

AgenciaNA