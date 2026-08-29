Escándalo en Riestra-Vélez: Arasa anuló el gol del triunfo tras la intervención del VAR

FOTO: La polémica de Nazareno Arasa en el Riestra-Vélez. (captura)

Vélez Sarsfield quedó envuelto en una fuerte polémica arbitral ante Deportivo Riestra. Cuando el partido estaba en los minutos finales y el marcador estaba 1-1, Manuel Lanzini convirtió el que parecía ser el gol del triunfo para el conjunto de Liniers.

Sin embargo, la celebración duró apenas unos instantes. Nazareno Arasa recibió el llamado del VAR para revisar una acción previa al tanto y, después de observar las imágenes, decidió anular el gol y sancionar una falta a favor de Riestra.

La decisión generó la inmediata reacción de los jugadores de Vélez, que reclamaron por la determinación del árbitro en una jugada en la que el contacto señalado no resultó evidente.

La jugada que desató la polémica

La acción se produjo antes del remate de Lanzini. En el salto por la pelota, se produjo un supuesto contacto de Godoy sobre Paz, defensor de Riestra.

Arasa inicialmente había convalidado el gol, pero fue advertido por el VAR y se acercó al monitor para revisar la jugada. Tras analizar las imágenes, consideró que existió infracción y decidió invalidar el tanto que le daba la victoria a Vélez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El principal cuestionamiento surgió porque el contacto señalado no pareció completamente claro en las repeticiones televisivas. Pese a ello, el árbitro mantuvo su decisión y cobró falta para el equipo local.

Vélez había conseguido reaccionar

El equipo dirigido por Guillermo había comenzado el partido en desventaja y consiguió llegar al empate con un remate que sufrió un desvío y terminó descolocando al arquero Ignacio Arce.

Sobre el cierre, Vélez volvió a golpear. Lanzini sacó un remate que también encontró un desvío y terminó dentro del arco para el 2-1. Hubo festejo, abrazos y celebración del plantel visitante, pero la intervención del VAR cambió todo.

Arasa anuló el tanto y el partido continuó con el empate, dejando como protagonista central a una decisión arbitral que generó indignación en Vélez.

La polémica quedó instalada: ¿hubo realmente falta en la acción previa al gol de Lanzini o el VAR intervino para anular un tanto que debía ser válido?