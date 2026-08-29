En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Gimnasia (LP)

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Colegiales vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Rosario Central vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Con Ruben de entrada, Central va por un triunfo ante Gimnasia en la previa del clásico

Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

29/08/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Marco Ruben selló la goleada de Central ante UCV por Libertadores.

FOTO: Marco Ruben selló la goleada de Central ante UCV por Libertadores.

Enzo Copetti, jugador de Rosario Central.

FOTO: Enzo Copetti, jugador de Rosario Central.

Franco Ibarra, jugador de Rosario Central.

FOTO: Franco Ibarra, jugador de Rosario Central.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario Central recibirá este sábado a Gimnasia por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 17 en el Gigante de Arroyito y tendrá a Darío Herrera como árbitro. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El Canalla llega tras igualar 2-2 ante Talleres en Córdoba y acumula tres triunfos y un empate en sus últimas cuatro presentaciones. 

Para este compromiso, una de las principales dudas pasa por Jaminton Campaz, quien podría volver a ser titular luego de superar una molestia que le impidió comenzar desde el arranque frente a Talleres. El colombiano disputó 35 minutos en ese encuentro, una señal positiva para el cuerpo técnico. También resta definir el esquema, con la posibilidad de mantener tres volantes o regresar al 4-2-3-1.

Otra incógnita está en el lateral izquierdo, donde Agustín Sández y Alexis Soto compiten por un lugar. El probable equipo para recibir al Lobo sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Sández o Soto; Alan Rodríguez o Govani Cantizano, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Campaz. El partido será además el último compromiso de Central antes del clásico rosarino, previsto para el 11 de septiembre en Arroyito.

En desarrollo

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf