Dos policías fueron pasados a disponibilidad tras ser encontrados en un punto de venta de drogas
La intervención se realizó en una vivienda de calle Brandoni al 1900, donde también fue aprehendido el residente. Asuntos Internos tomó intervención y los agentes quedaron sujetos a una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
29/08/2026 | 12:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Dos policías quedaron detenidos bajo investigación.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe pasó a disponibilidad a dos efectivos policiales que fueron demorados durante un procedimiento realizado por fuerzas federales en una vivienda investigada por la venta de estupefacientes. Según se informó oficialmente, los agentes se encontraban de civil en el lugar y habrían concurrido para consumir drogas.
La medida fue adoptada mientras avanza la investigación sobre la conducta de los dos policías. Durante el procedimiento también intervino Asuntos Internos, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la decisión busca sostener una política de tolerancia frente a conductas incompatibles con la función policial. En ese sentido, señalaron que se continuará trabajando para apartar de la fuerza a aquellos agentes que incurran en hechos que afecten la integridad de la institución.
Al mismo tiempo, la Provincia destacó el trabajo de la mayoría de los integrantes de la Policía de Santa Fe que cumplen sus funciones diariamente y arriesgan su vida para garantizar la seguridad. La administración provincial sostuvo que el objetivo es respaldar a esos efectivos y, a la vez, separar de la institución a quienes no estén a la altura de las responsabilidades que implica vestir el uniforme.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la vivienda de calle Brandoni al 1900? Un procedimiento de la Fiscalía de Microtráfico resultó en la detención de una persona y la investigación de dos policías de civil.
¿Quién solicitó el operativo? El operativo fue solicitado por el fiscal Diego Giro, de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General.
¿Qué se encontró durante el procedimiento? Se encontraron dos pistolas Bersa Thunder 9 Pro, material estupefaciente (cocaína y marihuana) y una motocicleta Honda Wave 110.
¿Qué cargos enfrentan los policías? Los policías quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
¿Cuál es el estado de la investigación? La investigación continúa en curso y se mantienen en reserva distintas medidas relacionadas con el procedimiento.