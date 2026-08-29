Dos policías fueron pasados a disponibilidad tras ser encontrados en un punto de venta de drogas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe pasó a disponibilidad a dos efectivos policiales que fueron demorados durante un procedimiento realizado por fuerzas federales en una vivienda investigada por la venta de estupefacientes. Según se informó oficialmente, los agentes se encontraban de civil en el lugar y habrían concurrido para consumir drogas.

La medida fue adoptada mientras avanza la investigación sobre la conducta de los dos policías. Durante el procedimiento también intervino Asuntos Internos, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la decisión busca sostener una política de tolerancia frente a conductas incompatibles con la función policial. En ese sentido, señalaron que se continuará trabajando para apartar de la fuerza a aquellos agentes que incurran en hechos que afecten la integridad de la institución.

Al mismo tiempo, la Provincia destacó el trabajo de la mayoría de los integrantes de la Policía de Santa Fe que cumplen sus funciones diariamente y arriesgan su vida para garantizar la seguridad. La administración provincial sostuvo que el objetivo es respaldar a esos efectivos y, a la vez, separar de la institución a quienes no estén a la altura de las responsabilidades que implica vestir el uniforme.