La dieta keto reduce la grasa hepática en un 67% según un estudio clínico

Un reciente estudio clínico publicado en la revista Cell Metabolism demostró que una dieta cetogénica puede ofrecer beneficios metabólicos más significativos para personas con obesidad en comparación con dietas mediterráneas y bajas en grasas. Tras cuatro a cinco meses de seguir una dieta cetogénica, aproximadamente el 50% de los participantes con obesidad y prediabetes dejaron de cumplir con los criterios para ser considerados prediabéticos.

El autor principal del estudio, Samuel Klein de la Washington University School of Medicine en St. Louis, Missouri, destacó: "Sabemos que la pérdida de peso puede mejorar la salud metabólica en personas obesas. Nuestros datos sugieren que si se tiene un alto contenido de grasa en el hígado y prediabetes, reducir la ingesta de carbohidratos puede tener efectos terapéuticos importantes en el metabolismo más allá de la simple pérdida de peso".

La investigación incluyó a 42 personas con obesidad, prediabetes y enfermedad hepática grasa. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a seguir una dieta cetogénica, una dieta mediterránea o una dieta baja en grasas basada en plantas. Todo su alimento fue proporcionado por el equipo de investigación y recibieron apoyo de un dietista semanalmente para adherirse a su plan alimenticio.

La dieta cetogénica consistió en un 4% de calorías provenientes de carbohidratos y un 73% de grasas, mientras que la dieta mediterránea contenía un 50% de carbohidratos y un 35% de grasas. La dieta baja en grasas aportó un 70% de calorías de carbohidratos y un 15% de grasas. Se ajustó la ingesta calórica para que todos los grupos perdieran alrededor del 10% de su peso corporal, objetivo que se alcanzó en un plazo de cuatro a cinco meses.

Al final del estudio, todos los grupos de dieta mostraron una reducción significativa de la grasa corporal y una mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que permite al cuerpo controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, la dieta cetogénica mostró los cambios más notables en varios indicadores de salud hepática y metabólica. La grasa hepática disminuyó en un promedio del 67% en el grupo que siguió la dieta keto, en comparación con una reducción del 45% en los grupos mediterráneo y de plantas.

Los investigadores también analizaron el metabolismo de los participantes durante un periodo de 24 horas. Aquellos que siguieron la dieta cetogénica mostraron el mayor aumento en los niveles de glucagón, una hormona que ayuda a reducir la grasa almacenada en el hígado, y la mayor disminución en los niveles de insulina en sangre, un cambio que puede contribuir a la reducción de la grasa hepática.

El primer autor del estudio, Max Petersen, expresó: "El hallazgo más sorprendente fue que los participantes en el grupo de dieta cetogénica no experimentaron un aumento en los niveles de grasa o colesterol en sangre a pesar de consumir la mayor cantidad de grasas".

Después de la intervención de pérdida de peso, aproximadamente el 50% de los participantes que siguieron la dieta cetogénica ya no cumplían con los criterios para la prediabetes, en comparación con el 29% del grupo mediterráneo y el 7% del grupo de plantas. Petersen agregó: "Los medicamentos basados en GLP-1 han revolucionado la terapia de la obesidad. Ahora tenemos una farmacoterapia muy efectiva para lograr una pérdida de peso significativa, pero además, nuestro estudio muestra que la composición específica de la dieta puede ofrecer beneficios adicionales".

La investigación fue apoyada por los National Institutes of Health y la Foundation for Barnes-Jewish Hospital.