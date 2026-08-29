Vélez refuerza su ataque con la llegada de Ronaldo Martínez antes del choque con Boca

Vélez acordó la incorporación del delantero paraguayo Ronaldo Martínez, quien proviene de Talleres de Córdoba, a tan solo cuatro días de enfrentar a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Argentina. El atacante de 30 años se unirá al club a préstamo por 18 meses, con un costo inicial y una opción de compra que dependerá del cumplimiento de ciertos objetivos deportivos.

Martínez viajará a Buenos Aires durante el fin de semana para realizarse la revisión médica y, tras ello, firmar su contrato con el equipo de Liniers. Si logra completar los trámites de inscripción a tiempo, podrá estar a disposición de Guillermo Barros Schelotto para el partido del miércoles 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El delantero había quedado fuera de los planes del entrenador Jorge Sampaoli en Talleres y buscaba una salida en el actual mercado de pases. En el club cordobés, disputó 24 partidos oficiales, anotando cuatro goles y brindando dos asistencias desde su llegada a comienzos de 2026.

Uno de esos tantos fue precisamente frente a Vélez, en la segunda fecha del Torneo Clausura, donde Martínez abrió el marcador de cabeza, aunque el Fortín terminó ganando 3-1 con goles de Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Diego Valdés.

Su mejor rendimiento en el fútbol argentino lo tuvo anteriormente en Platense, donde acumuló 114 partidos, 22 goles y ocho asistencias, siendo parte del equipo que se coronó campeón del Torneo Clausura 2025.

Vélez necesitaba un centrodelantero tras las salidas de Braian Romero, transferido a Olimpia de Paraguay, y Florián Monzón, quien se unió a Atlas de México. Barros Schelotto había estado utilizando principalmente a los juveniles Dilan Godoy y Thiago Aguirre en esa posición.

La llegada de Martínez se suma a la incorporación del arquero Facundo Sanguinetti en este mercado de pases, siendo el delantero el refuerzo ofensivo de Vélez antes del crucial encuentro contra Boca, programado para el miércoles en la Copa Argentina.