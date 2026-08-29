Estudiantes de Río Cuarto visita a Huracán en busca de su primer triunfo fuera de casa

Estudiantes de Río Cuarto juega este sábado contra Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Rubén Forestello llega urgido de sumar de a tres en Buenos Aires. Hasta el momento, el conjunto riocuartense no pudo festejar fuera de la provincia en lo que va del torneo.

La necesidad del "León del Imperio" no solo pasa por salir de la parte de abajo de la tabla, sino también por la lucha en la tabla anual. Un triunfo en Parque Patricios le permitirá recortar distancias con Instituto y apretar la puja entre los equipos cordobeses.

El elenco del sur provincial arrastra una racha compleja en lo deportivo. Cosecha apenas cinco puntos en la Zona B, registra una sequía de victorias en sus últimos cinco compromisos y convirtió solo dos goles.

En su última presentación, el conjunto de Río Cuarto igualó 0 a 0 frente a San Lorenzo. Previamente, cayeron ante Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia.

Por su parte, el Globo tampoco llega en su mejor momento. Huracán suma ocho unidades y viene de caer ante Sarmiento de Junín y empatar frente a Deportivo Riestra.

En el Apertura pasado, Estudiantes festejó un recordado 2 a 0 en el Antonio Candini, antecedente que alimenta la ilusión de dar el golpe en la Capital.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos.

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