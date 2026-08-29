Lanús critica el arbitraje de Dóvalo tras caer ante Boca: "Faltó personalidad"

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- Lanús expresó su descontento con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la actuación del VAR, dirigido por Germán Delfino, tras perder 1-0 ante Boca en La Bombonera, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. Jugadores, el entrenador Mauricio Pellegrino y el presidente Nicolás Russo manifestaron su rechazo a la no expulsión de Leonel Flores en el primer tiempo y cuestionaron la revisión del gol de Tomás Belmonte en los minutos finales del encuentro.

La jugada más polémica se produjo a los 12 minutos, cuando Flores intentó recuperar un balón y terminó impactando con los tapones sobre la pierna izquierda de Sasha Marcich, a la altura de la tibia. Dóvalo sancionó la falta con tarjeta amarilla y Delfino optó por no llamarlo al monitor para revisar una posible expulsión.

Carlos Izquierdoz, uno de los futbolistas de Lanús, expresó su frustración tras el partido. "Creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos. Ahí cambiaba el partido", indicó el defensor, quien también subrayó que la intervención del VAR era necesaria.

"Por ahí él no la ve, pero el VAR tiene que llamarlo. Fue una jugada clarísima de expulsión", continuó el exdefensor de Boca. Izquierdoz cuestionó cuál habría sido la decisión arbitral si una falta similar hubiera sido cometida por un jugador de Lanús.

En la conferencia de prensa, Mauricio Pellegrino coincidió con Izquierdoz y calificó la situación como "triste". El entrenador afirmó que la pierna de Flores impactó a la altura del gemelo y criticó que la acción no fuera revisada, a pesar de contar con el asistente, las cámaras y el VAR.

Felipe Peña Biafore también expresó su descontento tras el partido, sumando otro punto de controversia: el gol anotado por Belmonte a los 47 minutos del segundo tiempo. La jugada fue revisada rápidamente por el VAR ante una posible posición adelantada, pero fue finalmente convalidada.

"Lo vimos por la tele y no sé si el gol es offside o no. Pero te da bronca porque acá las decisiones son muy rápidas y en otras canchas tardan un montonazo", comentó Peña Biafore, quien además recordó otras decisiones arbitrales que consideró desfavorables para Lanús en partidos previos.

La crítica también llegó desde la dirigencia, donde Nicolás Russo diferenció el desempeño de Dóvalo de la intervención del VAR. "El arbitraje fue bueno. Está el error en esa expulsión, el árbitro está lejos y es jugada de VAR. No lo llamó y listo, pero para eso está el VAR", sostuvo el presidente del Granate.

Russo dirigió sus críticas específicamente hacia Delfino, pidiendo que no vuelva a arbitrar partidos de Lanús. "Yo preferiría que Delfino no nos dirija más", afirmó el dirigente tras la derrota en La Bombonera.

Boca logró la victoria 1-0 con el gol agónico de Belmonte, después de una jugada iniciada por Leandro Paredes y continuada por Flores y Santiago Ascacibar. Lanús, por su parte, generó varias oportunidades durante el encuentro, impactando tres remates en los palos antes del tanto del conjunto local.