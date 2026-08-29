En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Liverpool cierra acuerdo de 166 millones de dólares por el delantero Bradley Barcola del PSG

El Liverpool ha alcanzado un acuerdo con el PSG por el traspaso del delantero Bradley Barcola por 166 millones de dólares, que incluye posibles complementos. Se espera que el jugador se someta a un examen médico pronto.

29/08/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Liverpool llega a un acuerdo de 166 millones de dólares por Bradley Barcola con PSG: AP

FOTO: Liverpool llega a un acuerdo de 166 millones de dólares por Bradley Barcola con PSG: AP

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, se prepara para unirse al Liverpool en uno de los fichajes más significativos de este mercado de transferencias de verano. Los clubes han llegado a un acuerdo por un monto total de 123 millones de libras, equivalente a 166 millones de dólares, según confirmó una fuente a la Associated Press el sábado.

La fuente, que solicitó permanecer en el anonimato debido a que los detalles del acuerdo no han sido divulgados, reveló que ni Liverpool ni PSG han hecho declaraciones oficiales respecto al traspaso.

El acuerdo implica que Liverpool pagará 106 millones de libras (143 millones de dólares) por el internacional francés, con la posibilidad de añadir hasta 17 millones de libras adicionales (23 millones de dólares) en bonificaciones.

Barcola, de 23 años, ha sido parte del PSG desde su llegada procedente de Lyon en 2023, donde ha ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones. Se anticipa que el jugador se someta a un examen médico antes de completar su transferencia, dado que la ventana de fichajes cierra el próximo martes.

Este fichaje representa otra costosa incorporación para el Liverpool, que en la temporada anterior había gastado 125 millones de libras (170 millones de dólares) en el delantero Alexander Isak y 116 millones de libras (156 millones de dólares) en el mediapunta Florian Wirtz.

Si Barcola formaliza su llegada, su objetivo será ayudar al Liverpool a conseguir su primera victoria de la temporada, tras haber empatado 2-2 en sus dos primeros partidos de la Premier League contra Newcastle y Nottingham Forest.

Barcola ha sido utilizado principalmente como revulsivo por el PSG, con Désiré Doué ocupando normalmente el puesto de titular en su posición de extremo izquierdo.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo alcanzó Liverpool?
Liverpool llegó a un acuerdo de 166 millones de dólares por el delantero Bradley Barcola del PSG.

¿Cuánto pagará Liverpool?
Liverpool pagará 106 millones de libras, con la posibilidad de hasta 17 millones adicionales en bonificaciones.

¿Cuántos años tiene Barcola?
Bradley Barcola tiene 23 años y ha sido parte del PSG desde 2023.

¿Qué logros tiene Barcola?
Barcola ha ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el PSG.

¿Cuándo cierra la ventana de transferencias?
La ventana de transferencias cierra el próximo martes, y Barcola se someterá a un examen médico antes de finalizar el traspaso.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf