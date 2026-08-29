Liverpool cierra acuerdo de 166 millones de dólares por el delantero Bradley Barcola del PSG
El Liverpool ha alcanzado un acuerdo con el PSG por el traspaso del delantero Bradley Barcola por 166 millones de dólares, que incluye posibles complementos. Se espera que el jugador se someta a un examen médico pronto.
FOTO: Liverpool llega a un acuerdo de 166 millones de dólares por Bradley Barcola con PSG: AP
El delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, se prepara para unirse al Liverpool en uno de los fichajes más significativos de este mercado de transferencias de verano. Los clubes han llegado a un acuerdo por un monto total de 123 millones de libras, equivalente a 166 millones de dólares, según confirmó una fuente a la Associated Press el sábado.
La fuente, que solicitó permanecer en el anonimato debido a que los detalles del acuerdo no han sido divulgados, reveló que ni Liverpool ni PSG han hecho declaraciones oficiales respecto al traspaso.
El acuerdo implica que Liverpool pagará 106 millones de libras (143 millones de dólares) por el internacional francés, con la posibilidad de añadir hasta 17 millones de libras adicionales (23 millones de dólares) en bonificaciones.
Barcola, de 23 años, ha sido parte del PSG desde su llegada procedente de Lyon en 2023, donde ha ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones. Se anticipa que el jugador se someta a un examen médico antes de completar su transferencia, dado que la ventana de fichajes cierra el próximo martes.
Este fichaje representa otra costosa incorporación para el Liverpool, que en la temporada anterior había gastado 125 millones de libras (170 millones de dólares) en el delantero Alexander Isak y 116 millones de libras (156 millones de dólares) en el mediapunta Florian Wirtz.
Si Barcola formaliza su llegada, su objetivo será ayudar al Liverpool a conseguir su primera victoria de la temporada, tras haber empatado 2-2 en sus dos primeros partidos de la Premier League contra Newcastle y Nottingham Forest.
Barcola ha sido utilizado principalmente como revulsivo por el PSG, con Désiré Doué ocupando normalmente el puesto de titular en su posición de extremo izquierdo.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo alcanzó Liverpool?
Liverpool llegó a un acuerdo de 166 millones de dólares por el delantero Bradley Barcola del PSG.
¿Cuánto pagará Liverpool?
Liverpool pagará 106 millones de libras, con la posibilidad de hasta 17 millones adicionales en bonificaciones.
¿Cuántos años tiene Barcola?
Bradley Barcola tiene 23 años y ha sido parte del PSG desde 2023.
¿Qué logros tiene Barcola?
Barcola ha ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el PSG.
¿Cuándo cierra la ventana de transferencias?
La ventana de transferencias cierra el próximo martes, y Barcola se someterá a un examen médico antes de finalizar el traspaso.
[Fuente: AP]