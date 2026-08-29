Lando Norris firma un contrato hasta 2030 con McLaren y asegura su futuro en la F1

FOTO: Lando Norris asegura su futuro en F1 en McLaren con contrato hasta al menos 2030

LONDRES — El campeón mundial en curso, Lando Norris, ha renovado su contrato con McLaren hasta, al menos, finales de 2030, anunció el equipo de Fórmula 1 el sábado. El nuevo acuerdo incluye "una opción plurianual para comprometerse más allá de esa fecha".

No se han revelado detalles financieros del contrato, pero la agencia de noticias Press Association indicó que el nuevo contrato del piloto británico podría alcanzar hasta 35 millones de dólares por año.

A sus 26 años, Norris logró el primer título de pilotos de McLaren desde que Lewis Hamilton se coronó campeón en 2008. "McLaren es mi casa, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para seguir con el equipo hasta, al menos, 2030", comentó el piloto.

El piloto británico añadió: "Cuando comencé este camino hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la punta y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más; queremos seguir ganando, y sabemos como equipo que somos capaces de conseguirlo".

La noticia se da poco después de que su competidor por los dos últimos títulos, Max Verstappen, también asegurara su futuro al firmar un contrato similar con Red Bull hasta 2030. Estos contratos son considerados extensos en la Fórmula 1. Si Norris permanece en McLaren hasta 2030, habrá corrido 12 temporadas con el equipo desde su debut en 2019, igualando el récord de Hamilton de 12 temporadas con Mercedes como el mayor tiempo para un piloto en un mismo equipo, aunque el contrato de Verstappen lo posiciona para superar esa marca.

Norris ganó el Gran Premio de Holanda el 23 de agosto, sumando una victoria tras otra desde su triunfo en Hungría antes del receso de mitad de temporada. Actualmente, ocupa el cuarto lugar en la clasificación, a 83 puntos del líder Kimi Antonelli, de Mercedes. Las recientes victorias han reavivado las conversaciones sobre una posible defensa exitosa del título, aunque Norris ha indicado que aún no cuenta con un auto competitivo para pelear por el campeonato.

"Sé que acabo de ganar dos carreras seguidas y logré dos poles seguidas, pero en este momento no tengo el auto que necesito para luchar por un campeonato", afirmó Norris.

El piloto agregó que los cambios necesarios para abordar los problemas de McLaren en las curvas de baja velocidad podrían ayudarlo a acortar la distancia con Antonelli.

Con 163 Grandes Premios disputados con McLaren, Norris es el piloto que más veces ha competido con el equipo en su historia, acumulando 18 poles, 48 podios y 13 victorias. El director del equipo, Andrea Stella, describió a Norris como un "piloto excepcional", destacando su combinación de velocidad natural, madurez y compromiso con McLaren. "Es un ser humano especial al que todos en el equipo valoran", concluyó.