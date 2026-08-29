Unión convivencial: "Se naturalizó que vivir en pareja es lo mismo que estar casado y no es así"

El Gobierno de Santa Fe habilitó la posibilidad de registrar o solicitar el cese de una unión convivencial de manera online, a través de la aplicación Mi Santa Fe y el portal provincial de gestiones ciudadanas. La herramienta busca simplificar un trámite que antes requería una gestión presencial.

En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, el abogado Sebastián Darrichón explicó que la unión convivencial se configura cuando una pareja convive durante al menos dos años. Aclaró que la inscripción no es obligatoria para que exista, pero sí permite darle publicidad y facilita trámites posteriores, como incorporar a la pareja a una obra social o acreditar determinados derechos previsionales.

El especialista remarcó que una unión convivencial no equivale a un matrimonio. Una de las principales diferencias está en los derechos hereditarios: mientras el cónyuge tiene derechos sucesorios, esto no ocurre de la misma manera para quienes mantienen una unión convivencial. Además, respecto de los bienes, es posible establecer acuerdos patrimoniales.

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Para realizar la inscripción en Santa Fe, ambos integrantes deben manifestar su voluntad y cumplir con los requisitos correspondientes. El trámite permite cargar la documentación de manera digital y luego se fija una audiencia virtual, en la que un funcionario del Registro Civil entrevista brevemente a las dos personas para confirmar su decisión.

Darrichón señaló que también existen condiciones que deben cumplirse: los integrantes deben ser mayores de edad y no pueden tener otra unión convivencial registrada vigente. En caso de haber estado casados anteriormente, el divorcio debe encontrarse correctamente inscripto en el Registro Civil.

El abogado explicó además que si una pareja nunca registró su convivencia y posteriormente necesita acreditar esa situación, puede verse obligada a realizar un procedimiento judicial. En esos casos pueden utilizarse testigos, comprobantes, correspondencia o documentación que permita demostrar que ambos compartieron domicilio durante el período requerido.

Respecto del cese, el trámite también puede realizarse de manera virtual y es suficiente con que uno de los integrantes solicite la baja. La regulación de fondo surge del Código Civil y Comercial de la Nación, mientras que cada provincia establece la forma de instrumentar los procedimientos. En Santa Fe, ahora gran parte de la gestión puede resolverse desde Mi Santa Fe, sin necesidad de concurrir presencialmente.

Entrevista de Susana Manzelli.