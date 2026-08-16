Las uniones convivenciales ya se pueden tramitar online en Santa Fe

FOTO: El tramite se realizará desde el sitio web de la provincia.

El Gobierno de Santa Fe habilitó la posibilidad de gestionar de manera online el registro y el cese de una unión convivencial mediante la aplicación Mi Santa Fe y el sitio web oficial de la Provincia.

La modalidad forma parte del proceso de digitalización de los trámites públicos y permite iniciar la gestión sin necesidad de concurrir a una oficina del Registro Civil. Según datos oficiales, más de 10.000 santafesinos realizan cada año este procedimiento en promedio.

Cómo registrar una unión convivencial

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar a la aplicación Mi Santa Fe o al portal oficial del Gobierno provincial y seleccionar la opción “Unión convivencial: registrar la unión entre dos personas”.

Luego deberán iniciar sesión, completar los formularios correspondientes y adjuntar la documentación solicitada. También tendrán que presentar una declaración jurada firmada electrónicamente por ambos convivientes, por lo que no es necesario imprimirla.

Una vez que la documentación sea verificada, los solicitantes recibirán un turno y un enlace para participar de una audiencia virtual. Ambos convivientes deberán conectarse a la instancia, exhibir su DNI físico para acreditar su identidad y contar con conexión a internet e iluminación adecuada.

Al finalizar la audiencia, los interesados firmarán electrónicamente el acta y el Registro Civil formalizará la inscripción de la unión convivencial.

También se puede gestionar el cese

La plataforma permite además realizar el cese de una unión convivencial que haya sido inscripta previamente en el Registro Civil de Santa Fe.

El procedimiento puede realizarse de común acuerdo entre ambas partes mediante una audiencia virtual. También puede ser solicitado por uno de los convivientes cuando invoque alguna de las causales establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación y presente la documentación correspondiente.

La Provincia también puso a disposición un video instructivo con el paso a paso para completar la gestión. La aplicación Mi Santa Fe puede descargarse de manera gratuita en dispositivos Android y iPhone.