Un medicamento cardíaco de diez centavos reduce hospitalizaciones en un 25%

Un medicamento cardíaco que ha sido utilizado durante siglos y que cuesta menos de diez centavos al día podría ayudar a mantener a los pacientes con insuficiencia cardíaca fuera del hospital. Investigaciones recientes sugieren que el uso de digoxina en dosis bajas puede reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en aproximadamente un 25%, lo que podría allanar el camino para su regreso como un tratamiento importante.

La insuficiencia cardíaca es un problema de salud grave y en aumento. Se estima que más de 500,000 personas en los Países Bajos padecen esta condición, y se espera que ese número aumente en los próximos años. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear sangre de manera efectiva, lo que puede provocar una grave falta de aliento, fatiga y frecuentes visitas al hospital.

La atención estándar para la insuficiencia cardíaca actualmente se basa en una combinación de cuatro medicamentos, comúnmente conocidos como los 'Fantastic Four'. Los cardiólogos han investigado durante mucho tiempo si la digoxina podría ofrecer beneficios adicionales como un quinto tratamiento.

Los hallazgos de tres estudios realizados por el UMCG ahora respaldan esta posibilidad. Los resultados fueron publicados en revistas como Nature Medicine y el Journal of the American Medical Association (JAMA), y se presentaron en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca de la ESC en Barcelona.

Uno de los estudios incluyó a 1,000 personas con insuficiencia cardíaca que fueron tratadas en 43 centros a lo largo de los Países Bajos. La mitad de los participantes recibió una dosis baja de digoxina además de su tratamiento habitual durante un promedio de tres años, mientras que la otra mitad recibió un placebo.

Entre los pacientes que tomaron digoxina, se observó una reducción del 19% en las muertes por enfermedades cardiovasculares y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, este resultado individual no alcanzó significación estadística. Al combinar los hallazgos con datos de dos estudios anteriores en un meta-análisis, se creó un grupo mucho más grande de pacientes, encontrando que la digoxina producía un beneficio significativo y estadísticamente relevante, incluso cuando los pacientes ya estaban tomando los cuatro medicamentos estándar para la insuficiencia cardíaca.

El beneficio más claro fue la reducción en las admisiones hospitalarias por insuficiencia cardíaca, que disminuyó en un promedio del 25%. Además, se encontró que la digoxina en dosis bajas era segura y relativamente fácil de usar.

Un tercer estudio siguió a aproximadamente 600 de los 1,000 participantes originales que habían sido asignados a recibir digoxina o placebo. Los investigadores descubrieron que las personas que habían estado tomando digoxina y luego tuvieron que suspenderla experimentaron significativamente más problemas durante las primeras seis semanas en comparación con aquellos que nunca habían tomado el medicamento. Entre 288 pacientes, 14 fueron hospitalizados o fallecieron.

Según los investigadores, este hallazgo no prueba directamente que la digoxina sea efectiva, pero consideraron que el tamaño y el momento del efecto fueron impresionantes y sorprendentes.

Los resultados de los tres estudios podrían eventualmente llevar a cambios en las directrices de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, permitiendo que muchos más pacientes reciban digoxina. Su bajo precio hace que estos hallazgos sean especialmente notables. La digoxina ha sido utilizada en medicina durante siglos y cuesta menos de diez centavos al día, mientras que muchos medicamentos más nuevos para la insuficiencia cardíaca tienen un costo de varios euros al día.

La digoxina (digitalis) es el medicamento más antiguo y menos costoso utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca. En dosis bajas, el medicamento actúa principalmente reduciendo varias respuestas compensatorias perjudiciales que ocurren cuando el corazón está en dificultades. Por ejemplo, la digoxina suprime las hormonas del estrés (como la adrenalina) en la sangre, lo que puede beneficiar al corazón.

En el pasado, se recetaban dosis más altas de digoxina, que causaban que las células del músculo cardíaco se contrajeran más fuertemente, pero ese efecto resultó ser menos útil. Para un músculo cardíaco debilitado, reducir la tensión es preferible a forzarlo a trabajar más.

En los últimos 25 a 30 años, han surgido varios tratamientos nuevos y efectivos para la insuficiencia cardíaca. Como resultado, el uso de digoxina ha disminuido constantemente, y solo alrededor del 15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca la reciben actualmente. Investigaciones anteriores ya habían sugerido que los pacientes que recibían dosis bajas de digoxina tenían un desempeño considerablemente mejor que aquellos que recibían dosis más altas. Sin embargo, hasta la nueva investigación del UMCG, los estudios aleatorios y prospectivos no habían investigado y confirmado directamente este efecto.

La investigación que involucra medicamentos más antiguos y económicos puede ser difícil de financiar, incluso cuando esos medicamentos tienen el potencial de mejorar la atención al paciente mientras reducen costos. Por ello, Hartstichting proporcionó 3 millones de euros para esta investigación a través de su colaboración con ZonMw como parte del programa de Buen Uso de Medicamentos.