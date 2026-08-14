“El Semillero” del festival Yvy Porá, ternura y talento de pequeños grandes chamameceros

El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 se vistió de gala este viernes a la noche para recibir a dos de las promesas más brillantes de la música litoraleña: Lauti Bazante, un correntino de 11 años, y Martina Pérez Durán, formoseña de 10, quienes estuvieron acompañados por la pequeña Josefina Maza Girón.

Lauti y Martina forman parte de “El Semillero”, un espacio creado por el folclorista Lázaro Caballero en su festival Yvy Porá, en Formosa, con el objetivo de brindar un escenario principal a los artistas que surgen desde muy pequeños.

Durante la transmisión, los niños demostraron que la pasión por el género se transmite de generación en generación, ganándose el aplauso de todos los presentes.

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Lauti, conocido como "El Gringo del Chamamé", compartió una historia de superación que conmovió a la audiencia: comenzó a cantar y tocar el acordeón a los cinco años como una terapia para poder hablar, ya que hasta entonces no lo hacía.

El pequeño artista, que ya ha recibido besos y bendiciones de figuras como Soledad Pastorutti y Los Alonsitos, relató, emocionado, cómo obtuvo su primer instrumento gracias a un gesto del gobernador de su provincia, luego de que el esfuerzo de su madre por comprarlo se volviera viral.

En el estudio, Lauti desplegó su talento no sólo con el canto, sino también con el baile, el recitado y un potente sapucai.

Por su parte, Martina Pérez Durán llegó desde San Martín N°2, en el interior de Formosa, trayendo consigo una historia profundamente ligada a su familia.

La niña explicó que su amor por el folclore nació gracias a su hermano Ramiro, quien tiene autismo; las canciones de artistas como "Coco" Gómez eran lo único que calmaba sus crisis, por lo que Martina creció escuchando esa música "desde la panza".

Acompañada por su profesor Roger Maza Girón, Martina presentó su tema "Formoseño soy" y dedicó un recitado especial a la importancia de que las mujeres ocupen más espacios en los escenarios de los festivales.

Los sueños de estos pequeños gigantes reflejan la ambición de una nueva generación que busca trascender fronteras. Mientras Martina anhela cantar junto a Yamila Cafrune o volver a compartir escenario con "El Indio" Lucio Rojas, Lauti sueña con llevar el chamamé a todo el mundo y, en un plano más personal, conocer a Lionel Messi y terminar la construcción de su casa familiar.

Sus interpretaciones de clásicos como "Virgen Morenita" y canciones camperas demostraron una madurez artística, que asombró a todos.

Al cierre de la presentación, el profesor Maza Girón destacó la importancia de que los niños hoy sientan la música tradicional como algo propio frente a otros géneros modernos.

"Los chicos dicen 'esto es mío' y lo portan en la vestimenta y en el canto", señaló el docente, subrayando que este semillero es vital para la identidad cultural argentina.

La visita de Lauti y Martina dejó en claro que, gracias a espacios como el que propone Lázaro Caballero, la sangre nueva del chamamé está más viva que nunca en cada rincón del país.

Informe de Alejandro Bustos.