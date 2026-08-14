Filtraron la aparente lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzaron la cuenta regresiva para su casamiento y, mientras avanzan con los preparativos, comenzaron a circular detalles sobre quiénes podrían formar parte de la celebración.

La cantante confirmó días atrás que se casará con el futbolista antes de fin de año. La boda está prevista para el sábado 19 de diciembre y, según trascendió, tendría como escenario el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un exclusivo predio de la provincia de Buenos Aires.

En ese lugar también celebraron sus bodas figuras como Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefania Roitman y Ricky Montaner y Candelaria Tinelli y Coti Sorokin.

Quiénes serían los invitados al casamiento de Tini y De Paul

La posible lista fue difundida por Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, durante el programa Puro Show.

Entre los nombres que, según la información difundida, tendrían su lugar asegurado aparecen María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce y Susana Giménez. La conductora, precisamente, había anticipado públicamente la fecha del casamiento.

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También estarían contemplados varios amigos y allegados del mundo del fútbol y del espectáculo. En ese grupo figurarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Ricky Montaner y Stefania Roitman.

A ellos se sumarían Lele Pons, una de las amigas cercanas de Tini, y la cantante colombiana Greeicy. También se mencionaron como posibles invitados a Shakira y Sergio “Kun” Agüero.

Otro nombre que apareció en la lista fue el de Francisco Stoessel, hermano de la cantante y amigo de De Paul. Pese a las versiones sobre un supuesto distanciamiento familiar, la información difundida sostiene que ambos mantienen una buena relación.

Los famosos que podrían quedar afuera

La lista también incluye nombres que, de acuerdo con las versiones difundidas, no tendrían invitación debido a diferencias personales con la pareja.

Entre ellos aparecen Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, padres de Tini, en medio de las versiones sobre conflictos familiares.

También fueron mencionados Marcelo Tinelli, Camila Homs, Horacio Homs y Liliana Di Trani, además de Cande Molfese.

En el ámbito musical, Duki y Emilia Mernes tampoco tendrían confirmada su presencia. Según la información difundida, la relación entre De Paul y Duki sería buena, aunque existirían dudas respecto de la cantante.

Por otro lado, Luck Ra quedaría fuera por su cercanía con La Joaqui, mientras que tampoco sería invitado el futbolista Joaquín “Tucu” Correa, quien en el pasado fue vinculado sentimentalmente con Tini.

Los nombres que todavía están en duda

Entre los invitados que todavía no estarían definidos aparecen Alejandro Sanz, Chris Martin y Nicki Nicole.

En el caso de Sanz, su posible ausencia estaría relacionada con que cumple años el 18 de diciembre, un día antes de la boda, y suele celebrar esa fecha en Europa.

Chris Martin, líder de Coldplay, mantiene una relación cercana con Tini y también aparece entre los posibles invitados.

La presencia de Nicki Nicole, en tanto, todavía sería una incógnita.

Finalmente, hay una figura internacional que podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la celebración: David Beckham. El exfutbolista es actualmente uno de los propietarios del Inter Miami, club en el que juega De Paul, y existirían posibilidades de que viaje a la Argentina junto con su esposa, Victoria Beckham.

Por ahora, la lista no fue confirmada oficialmente por Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul y los nombres que trascendieron forman parte de versiones sobre la organización del casamiento.