La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026 sumó este jueves uno de sus grandes símbolos con la llegada de la Antorcha Suramericana a Rosario, proveniente de Bolivia. El fuego recorrerá los 19 departamentos de la provincia durante agosto y septiembre, con el objetivo de llevar el espíritu de la competencia a distintas localidades antes del inicio del evento, previsto para el 12 de septiembre.

El recorrido tendrá su próximo punto destacado el domingo, cuando la llama llegue a Santa Fe capital para acompañar el encendido del Portal Suramericano, aunque antes pasará por San Lorenzo y Coronda. La propuesta busca que los Juegos trasciendan las sedes oficiales de Rosario, Santa Fe y Rafaela y que clubes, escuelas, familias e instituciones de todo el territorio puedan formar parte de la celebración.

FOTO: Llegada de la Antorcha Suramericana a Rosario.

La Antorcha también recorrerá Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco. Además, otras localidades como Gálvez, Santo Tomé, Avellaneda, Helvecia, Gobernador Crespo y Totoras acompañarán el paso del fuego con atletas, vecinos e instituciones.

El exnadador y embajador de los Juegos, Federico Grabich, fue quien recibió la Antorcha en su llegada a la provincia y destacó el significado del momento después de su trayectoria deportiva. El fuego será acompañado en cada destino por caravanas, actividades y relevos pedestres hasta los espacios previstos para el cierre de cada jornada. Los Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, con más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.